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20:16 (мск), источник: ТАСС

Рио-де-Жанейро отменяет новогодние празднования из-за коронавируса

В ближайшие дни мэру мегаполиса представят альтернативные варианты празднований без непосредственного участия горожан и туристов, с задействованием цифровых платформ и телетрансляций.

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Источник: AFP 2020

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 июля. /ТАСС/. Традиционные празднования нового года в Рио-де-Жанейро, собирающие до 3 млн человек на пляжах и улицах города, отменяются из-за эпидемии коронавируса. Об этом в субботу сообщила муниципальная компания по развитию туризма в мегаполисе.

«Традиционная модель гуляний Нового года, которую мы практикуем уже многие годы, так же как и карнавал, в нынешних условиях пандемии и в отсутствие вакцины, является неприменимой», — говорится в заявлении Riotur. Вместе с тем, как уточняет пресс-служба компании, в ближайшие дни мэру мегаполиса Марселу Кривелле будут представлены альтернативные варианты празднований без непосредственного участия горожан и туристов, с задействованием цифровых платформ и телетрансляций. Как и ранее, проведение празднований в новом формате будет также полностью финансироваться за счет внебюджетных средств, а ресурсы префектуры будут направлены на борьбу с эпидемией.

Что касается празднований карнавала, то их судьба пока окончательно не определена, как в формате уличных гуляний, так и в том, что касается проведения парадов школ самбы. Ранее в пятницу об отмене празднований карнавала объявили власти Сан-Паулу. Решение об отказе от новогодних гуляний в мегаполисе было принято неделей ранее.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в мире по числу инфицированных (2 343 366) и смертей в результате заражения (85 238), уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.

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