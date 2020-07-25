Рио-де-Жанейро отменяет новогодние празднования из-за коронавируса

«Традиционная модель гуляний Нового года, которую мы практикуем уже многие годы, так же как и карнавал, в нынешних условиях пандемии и в отсутствие вакцины, является неприменимой», — говорится в заявлении Riotur. Вместе с тем, как уточняет
Что касается празднований карнавала, то их судьба пока окончательно не определена, как в формате уличных гуляний, так и в том, что касается проведения парадов школ самбы. Ранее в пятницу об отмене празднований карнавала объявили власти
Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в мире по числу инфицированных (2 343 366) и смертей в результате заражения (85 238), уступая лишь США. В Минздраве Бразилии ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, а в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции. По оценкам ведомства, в июне страна вышла на плато по числу смертельных исходов.