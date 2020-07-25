Ученые в США создали прибор для быстрого обнаружения COVID-19

Прибор реагирует на вещества в газообразном состоянии. Реакцию детектора анализирует искусственный интеллект.
«Время обработки результатов теста составляет несколько минут, и вы проводите тестирование на месте, а не отправляете свой образец в большую коммерческую лабораторию, теряя время. Это позволило бы профессионалам немедленно определить, что человек должен быть помещен на карантин, а также быстро выявить тех, с кем инфицированный контактировал», — полагают разработчики. Об их исследовании рассказывает MedicalXpress.
Ранее в России и Японии изобрели метод экспресс-диагностики SmartAmp. Устройство может использоваться не только стационарно, но и как портативная компактная тест-система (в виде чемодана). Для тестирования требуется около 30 минут.