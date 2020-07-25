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21:46 (мск), источник: Интерфакс

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:41 MSK, 25.07
Инфицировано806 720+5 871
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6615
13.07
6537
14.07
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15.07
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Скончалось13 192+146
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Выздоровело597 140+8 366
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Инфицировано15 822 814+193 878
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13.07
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Источник: РИА "Новости"

«Вакцинация будет добровольная. Интерес населения высокий. Сначала будут (вакцинироваться — ИФ) медработники, те, кто сталкиваются с большим количеством людей. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно», — сказал Мурашко в интервью «России 1» (ВГТРК) в субботу.

Он отметил, что «сегодня заканчиваются клинические испытания вакцины, разработанной Институтом Гамалеи, и центр “Вектор” получает разрешение на клинические испытания вакцины».

По словам министра, в Москве заболеваемость в целом идет на убыль, формируется популяционный иммунитет.

Соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых сохраняется на прежнем уровне, в отделениях реанимации находятся 3100 пациентов.
Михаил Мурашко

Он также рекомендовал вакцинироваться от гриппа и пневмококка «для спокойного прохождения» осенне-зимнего периода.

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