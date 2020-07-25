21:46 (мск), источник: Интерфакс
Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.
«Вакцинация будет добровольная. Интерес населения высокий. Сначала будут (вакцинироваться — ИФ) медработники, те, кто сталкиваются с большим количеством людей. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно», — сказал Мурашко в интервью «России 1» (ВГТРК) в субботу.
Он отметил, что «сегодня заканчиваются клинические испытания вакцины, разработанной Институтом Гамалеи, и центр “Вектор” получает разрешение на клинические испытания вакцины».
По словам министра, в Москве заболеваемость в целом идет на убыль, формируется популяционный иммунитет.
Соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых сохраняется на прежнем уровне, в отделениях реанимации находятся 3100 пациентов.
Он также рекомендовал вакцинироваться от гриппа и пневмококка «для спокойного прохождения»