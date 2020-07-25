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22:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Таджикистан предложил России возобновить авиасообщение

Таджикистан направил в Россию предложение о возобновлении авиасообщения между странами. В Таджикистане в последние дни суточный прирост зараженных не превышает 50, а число вылеченных увеличилось почти до 83%.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:34 MSK, 25.07
Инфицировано806 720+5 871
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Скончалось13 192+146
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Выздоровело597 140+8 366
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«Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с РФ… При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований», — сказал представитель департамента информации и печати МИД Таджикистана «РИА Новости».

Россия решила с 1 августа возобновить авиасообщение с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией.

Выбор связан с заболеваемостью коронавирусом в этих странах.

Также власти ранее сообщали, что будут открывать границы со странами по принципу взаимности.

В Таджикистане число зараженных COVID-19 за последние сутки увеличилось на 46 — до 7150. Умерли 59 человек.

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