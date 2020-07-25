Таджикистан предложил России возобновить авиасообщение

«Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с РФ… При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований», — сказал представитель департамента информации и печати МИД Таджикистана «РИА Новости».
Россия решила с 1 августа возобновить авиасообщение с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией.
Также власти ранее сообщали, что будут открывать границы со странами по принципу взаимности.
В Таджикистане число зараженных COVID-19 за последние сутки увеличилось на 46 — до 7150. Умерли 59 человек.