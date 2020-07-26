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00:02 (мск), источник: РИА Новости

Главный инфекционист США пожаловался на угрозы из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, получивший звездный статус на фоне эпидемии коронавируса в стране, заявил, что его семье угрожали.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:34 MSK, 25.07
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Инфицировано15 898 489+261 677
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13.07
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Источник: РИА Новости

«Ситуация жесткая. Серьезные угрозы мне, моей жене, моим дочерям. Как же так? Неужели это происходит в США?» — сказал Фаучи в эфире подкаста политического аналитика Дэвида Аксельрода.

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Ученый сказал, что ему предоставили охрану.

По его словам, политизировать коронавирус недопустимо. «Это отражает разделенность в нашем обществе на политическом уровне», — заявил он.

«Мы говорим о фундаментальных принципах политики общественного здравоохранения. Я не понимаю, как люди могут быть враждебно к этому настроены», — добавил Фаучи.

По его словам, для него это уже не первый такого рода случай. Во времена борьбы с пандемией ВИЧ/СПИДа Фаучи получал письма с угрозами.

В США зафиксировано уже более четырех миллионов случаев коронавируса, около 145 тысяч человек скончались.

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