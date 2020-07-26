Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19

Ранее аносмия (кратковременная утрата обоняния) была признана основным и самым ранним неврологическим симптомом при коронавирусе.
Считалось, что вирус поражает клетки в верхней части полости носа,
«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — рассказал один из авторов исследования, Сандип Роберт Датта.
По его словам, открытие — хорошая новость, так как говорит о том, что в большинстве случаев коронавирус не приводит к серьезному и постоянному повреждению нервных сетей.
В июле группа испанских ученых нашла самый ранний симптом коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 21 пациента и у шести из них обнаружили энантему в ротовой полости.