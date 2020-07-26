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00:50 (мск), источник: Известия

Ученые узнали причину утраты обоняния при COVID-19

Международная группа ученых под руководством нейробиологов из Гарвардской медицинской школы установила, почему при COVID-19 на некоторое время пропадает обоняние.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее аносмия (кратковременная утрата обоняния) была признана основным и самым ранним неврологическим симптомом при коронавирусе.

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Считалось, что вирус поражает клетки в верхней части полости носа, из-за чего нейроны не передают сигналы о запахе в мозг. Новое исследование, результаты которого появились в журнале Science Advances 24 июля, это предположение опровергает.

«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — рассказал один из авторов исследования, Сандип Роберт Датта.

По его словам, открытие — хорошая новость, так как говорит о том, что в большинстве случаев коронавирус не приводит к серьезному и постоянному повреждению нервных сетей.

Таким образом, после выздоровления нейроны не будут меняться или перестраиваться, и полная потеря обоняния человеку не грозит.

В июле группа испанских ученых нашла самый ранний симптом коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 21 пациента и у шести из них обнаружили энантему в ротовой полости.

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