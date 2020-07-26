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00:55 (мск), источник: РБК

В Москве за день выявили минимум смертей от COVID с середины апреля

В Москве за последние сутки умерли девять пациентов с COVID-19. Это минимальный показатель более чем за три месяца.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:47 MSK, 26.07
Инфицировано806 720+5 871
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
12.0725.07
Скончалось13 192+146
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
12.0725.07
Выздоровело597 140+8 366
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
12.0725.07
Инфицировано15 909 757+253 715
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
12.0725.07
Скончалось641 889+5 041
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
12.0725.07
Выздоровело9 164 700+212 166
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
12.0725.07
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Источник: Агентство «Москва»

За день в Москве умерли девять заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Это наименьшее суточное число жертв заболевания с середины апреля. Прошлый минимум по летальным исходам был зарегистрирован 15 апреля — тогда в Москве скончались семь человек.

Всего с начала пандемии в Москве умерли 4398 инфицированных.
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Столица занимает первое место среди российских регионов по общему числу жертв коронавируса. На втором находится Санкт-Петербург с 1936 смертями, следом за ним идет Подмосковье, где скончались 1089 заразившихся.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица «уже прошла свои пороги» и ситуация с коронавирусом в ней «позитивно стабильная». В частности, число пациентов с COVID-19, поступающих в больницы за неделю, снизилось на четверть, также на 20% снизилось число тяжелых больных, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, отметил он.

О том, что эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил и глава Минздрава Михаил Мурашко. В то же время он отметил, что в других российских регионах ситуация складывается по-разному, но в некоторых из них «определенный пик» заболеваемости COVID-19 также пройден. В реанимации, по словам Мурашко, находятся 3,1 тыс. пациентов с коронавирусом.

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