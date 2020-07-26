00:55 (мск), источник: РБК
В Москве за день выявили минимум смертей от COVID с середины апреля
В Москве за последние сутки умерли девять пациентов с COVID-19. Это минимальный показатель более чем за три месяца.
За день в Москве умерли девять заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Это наименьшее суточное число жертв заболевания с середины апреля. Прошлый минимум по летальным исходам был зарегистрирован 15 апреля — тогда в Москве скончались семь человек.
Столица занимает первое место среди российских регионов по общему числу жертв коронавируса. На втором находится
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица «уже прошла свои пороги» и ситуация с коронавирусом в ней «позитивно стабильная». В частности, число пациентов с COVID-19, поступающих в больницы за неделю, снизилось на четверть, также на 20% снизилось число тяжелых больных, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, отметил он.
О том, что эпидемия коронавируса в Москве идет на убыль, заявил и глава Минздрава Михаил Мурашко. В то же время он отметил, что в других российских регионах ситуация складывается