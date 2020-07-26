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04:57 (мск), источник: РИА Новости

Исследование: российские мужчины тратят онлайн на 30% больше женщин

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские мужчины в среднем тратят онлайн на 30% больше женщин, показало исследование банка «Русский Стандарт», с результатами которого ознакомилось РИА Новости.

Источник: Reuters

Аналитики изучили все онлайн- и офлайн-операции по банковским картам за первое полугодие и упорядочили результаты в зависимости от их количества, величины среднего чека, а также пола, возраста и географии клиентов.

«Интересным образом распределилась статистика в зависимости от гендера. «Мужской» средний чек на 30% выше «женского», — подсчитали в кредитной организации.

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В сегменте «транспорт и путешествия» (куда вошли оплаты как общественного транспорта, так и путешествий) на мужчин приходится 53% от всех операций, а на женщин — 47%. В сегменте «хобби» «мужских» трат 60% против 40% «женских», в сегменте «детские товары» — 62% приходится на мужчин, а 38% — на женщин, в сегменте «супермаркеты» — 52% операций совершаются женщинами, а 48% мужчинами, и, наконец, 64% «бытовых услуг» оплачиваются мужчинами, а 36% женщинами.

По самым популярным офлайн-покупкам мужчины обгоняют женщин не столь значительно: средний чек у сильной половины оказался больше на 23%.

В покупках в супермаркетах на мужчин приходится 52,9% против 47,1% «женских», а при оплате «транспорта и путешествий» — 62,8% на мужчин и 37,2% на женщин. В категории «рестораны и фастфуд» на мужчин приходится 57,3% операций, тогда как на женщин — 42,7%.

При этом в категории же «здоровье» женщины активнее мужчин — 54,5% против 45,5%.

 И, наконец, при покупках товаров для дома на мужчин приходится 59%, а на женщин — 41%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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