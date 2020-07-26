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04:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Ношение маски может снижать риск передачи COVID-19 на 50−80%

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеванийСШ и главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи заявил, что ношение маски может снижать риск передачи коронавируса COVID-19 на 50−80%. В начале пандемии господин Фаучи предлагал поберечь маски для медиков, позднее он призвал американцев носить маски в общественных местах.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:34 MSK, 26.07
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«Мы не знаем точно (процент снижения риска.—"Ъ»). Был проведен ряд мета-анализов. В одной публикации, опубликованной в Lancet 1 июня, говорится, что маски и респираторы снижают риск заражения примерно с 78% до 85%".

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«Предположение, что от 50% до 75% или 80%, вероятно, также правильно», — сказал Энтони Фаучи в интервью изданию MarketWatch.

Главный эпидемиолог США также предположил, что страна сейчас находится только на первой волне пандемии. Он также предупредил о возможном осложнении ситуации на фоне надвигающегося сезонного гриппа.

По его словам, на появление вакцины от коронавируса можно рассчитывать не раньше конца 2020 года — начала 2021 года. Вероятнее всего, первыми вакцину смогут получить медицинские работники, люди пожилого возраста и люди, наиболее уязвимые к вирусу, добавил эпидемиолог.

Сейчас США лидирует среди остальных стран по числу заразившихся. Всего в стране выявлены более 4,1 млн случаев, суточный прирост составил 100 тыс. заразившихся. С начала пандемии умерли более 146 тыс. человек.

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