08:10 (мск), источник: Вести.Ru
Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем
В праздничном приказе глава военного ведомства отметил, что
В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины.
Центром праздника станет
Также парады пройдут во Владивостоке и на Камчатке, в Североморске, Балтийске, Новороссийске, Каспийске, Севастополе.