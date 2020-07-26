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08:10 (мск), источник: Вести.Ru

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВМФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота, который отмечается в России 26 июля.

Источник: РИА "Новости"

В праздничном приказе глава военного ведомства отметил, что Военно-морской флот всегда был и остается гордостью страны, символом ее мощи и могущества, а военные моряки во все времена надежно стояли на страже Отечества, охраняли его морские рубежи.

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины.
Сергей Шойгу

Центром праздника станет Санкт-Петербург (на сайте Минобороны есть специальный раздел, посвященный параду); туда приедет президент России Владимир Путин. Прямая трансляция главного парада — на телеканале «Россия 1» и сайте Russia.tv.

Также парады пройдут во Владивостоке и на Камчатке, в Североморске, Балтийске, Новороссийске, Каспийске, Севастополе.

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