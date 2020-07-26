10:01 (мск), источник: Life.ru
В США умер первый ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Реджис Филбин
Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью актёра, назвав его своим другом.
В США на 89-м году жизни скончался актёр и телеведущий Реджис Филбин. Об этом сообщает TMZ.
Филбин вёл многие популярные программы в Штатах, в том числе американскую версию «Кто хочет стать миллионером?». Он стал её первым ведущим в 1999 году. Пребывание Реджиса Филбина в эфире телевидения превышает 17 тысяч часов. Именно за это он попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Соболезнования в связи со смертью телеведущего выразил президент США Дональд Трамп в «Твиттере». Американский лидер назвал актёра одним из величайших людей в истории телевидения. По словам главы Белого дома, Филбин был его другом.