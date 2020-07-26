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10:19 (мск), источник: РБК

Умерла автор статьи «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева

Лидер Всесоюзной Коммунистической партии большевиков тяжело болела. Андреева получила известность из-за публикации статьи в 1988 году, критикующей перестройку и курс Михаила Горбачева.

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге умерла генеральный секретарь ЦК незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступиться принципами» Нина Андреева. Об этом сообщается на сайте партии.

Андреева скончалась 24 июля после тяжелой болезни. «Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в сообщении партии.

Политик получила широкую известность после публикации статьи «Не могу поступаться принципами» в газете «Советская Россия» в 1988 году. В ней критиковался курс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и инициированная им перестройка. В частности, в статье осуждались «сторонники «леволиберального социализма», которые, по мнению Андреевой, «формируют тенденцию фальсифицирования истории социализма» и замалчивают достижения прошлого и настоящего.

Позже статья была объявлена «манифестом антиперестроечных сил». Она вызвала широкие дискуссии, а также нападки на Андрееву, которая была вынуждена после этого уйти из Ленинградского технологического института, где она преподавала.

После публикации статьи, в 1989 году, Андреева стала руководителем Всесоюзного общества «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы». Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков была образована в ноябре 1991 года, с этого момента Андреева являлась ее лидером.

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