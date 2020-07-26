10:19 (мск), источник: РБК
Умерла автор статьи «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева
Лидер Всесоюзной Коммунистической партии большевиков тяжело болела. Андреева получила известность
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Андреева скончалась 24 июля после тяжелой болезни. «Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в сообщении партии.
Политик получила широкую известность после публикации статьи «Не могу поступаться принципами» в газете «Советская Россия» в 1988 году. В ней критиковался курс генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и инициированная им перестройка. В частности, в статье осуждались «сторонники «леволиберального социализма», которые, по мнению Андреевой, «формируют тенденцию фальсифицирования истории социализма» и замалчивают достижения прошлого и настоящего.
Позже статья была объявлена «манифестом антиперестроечных сил». Она вызвала широкие дискуссии, а также нападки на Андрееву, которая была вынуждена после этого уйти из Ленинградского технологического института, где она преподавала.
После публикации статьи, в 1989 году, Андреева стала руководителем Всесоюзного общества «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы». Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков была образована в ноябре 1991 года, с этого момента Андреева являлась ее лидером.