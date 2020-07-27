С Марса на Землю и обратно. Зачем НАСА возвращает метеорит на Красную планету
Американское космическое агентство НАСА 30 июля запустит свою миссию на Марс. Среди прочего марсоход «Персевирэнс» (англ. «Perseverance» — «настойчивость») доставит на Красную планету часть метеорита, представляющего собой фрагмент марсианского грунта.
Источник:NASA
Метеорит, известный как «Sayh al Uhaymir 008», или SaU 008, хранится в коллекции лондонского Музея естественной истории. Он был обнаружен в Омане в 1999 году и считается частичкой Марса, случайно попавшей на Землю.
«Этому маленькому камушку досталась невероятная судьба, — рассказала Би-би-си профессор Каролайн Смит из Музея естественной истории, которая также работает в научной группе марсохода “Персевирэнс”. — Он образовался около 450 млн лет назад, а примерно 600−700 тыс. лет назад откололся от Марса в результате попадания астероида или кометы. После этого он приземлился на Землю — мы точно не знаем, когда это произошло, но, вероятно, около тысячи лет назад. А теперь он отправляется обратно на Марс».
Для чего же ученым понадобилось возвращать Марсу один из его фрагментов? Дело в том, что метеорит SaU 008 очень хорошо изучен, ученые точно знают его состав и свойства. Поэтому на Марсе он послужит для калибровки аппаратуры, установленной на марсоходе НАСА.
Почти земная порода
В частности, метеорит представляет собой фрагмент базальта — горной породы, которая широко распространена на Земле, она среди прочего состоит из таких минералов, как пироксены, оливины и полевые шпаты. Подобные образования, например, есть на знаменитой «Дороге гигантов» в Северной Ирландии — памятнике природы, состоящем из 40 тыс. огромных каменных столбов на берегу Ирландского моря.
«Дорога гигантов» в Северной Ирландии: здесь тоже много базальтовых камней | Источник:PA MEDIA
Метеорит разместят в особом контейнере — вместе с еще девятью образцами различных материалов. Его будет время от времени сканировать инструмент марсохода «Персевирэнс» под названием «Шерлок» (SHERLOC), состоящий из двух имиджеров и двух лазерных спектрометров. С помощью этой аппаратуры ученые надеются изучить 40-километровый марсианский кратер Езеро, в котором должна приземлиться марсианская миссия НАСА.
Судя по спутниковым фотографиям, кратер раньше был заполнен водой, поэтому ученые считают его одним из лучших мест для поиска следов жизнедеятельности микробов — если таковые когда-либо присутствовали на Марсе.
«Шерлок» займется обследованием марсианских скал и почвы и попытается обнаружить следы биологической жизни.
Что обнаружит «Шерлок»?
Однако ученые хотят предотвратить сценарий, когда «Шерлок» отправит на Землю сенсационные выводы, а потом выяснится, что они были сделаны в результате систематической ошибки в наблюдениях. Именно здесь пригодится марсианский метеорит, с составом которого зонд будет периодически сверять свои наблюдения.
Инструмент "Шерлок" находится на роботизированном манипуляторе марсохода "Персевирэнс"
| Источник:NASA
«В течение первых 60−90 дней мы сверимся с образцом для калибровки, а в следующий раз это произойдет только примерно через полгода, потому что этот инструмент, как мы надеемся, очень стабилен», — объясняет ученый НАСА Лютер Бигл, который работает с «Шерлоком».
«Но если на поверхности Марса мы начнем наблюдать нечто интересное, что не поддается объяснению с точки зрения спектра, то образец для калибровки поможет нам убедиться, что инструмент дает корректные результаты», — говорит Бигл.
«Персевирэнс» поместит самые интересные образцы пород в небольшие контейнеры, которые оставят на поверхности Марса. Ученые надеются, что последующие марсианские миссии смогут доставить их с Красной планеты на Землю.
«Думаю, что самым лучшим результатом с научной точки зрения было бы получение потенциальных свидетельств биологической активности, — объясняет Бигл. — Вряд ли мы получим стопроцентные доказательства, потому что сделать такие измерения очень сложно. Именно в этом смысле возвращение образцов очень важно».
Снова на Землю
Профессор Смит из лондонского Музея естественной истории рассчитывает получить образцы марсианского грунта в течение следующих 10−15 лет. Она входит в международный совет, которому предстоит решить, как и где хранить бесценный материал с Марса.
Метеорит - один из 10 образцов для калибровки, которые использует "Шерлок". Остальные образцы - это материалы, которые могут быть использованы для производства скафандров, в которых космонавты будут работать на Марсе.
| Источник:NASA
«Я возглавляю фокус-группу по курированию образцов, — рассказала Смит Би-би-си. — Примерно через год у нас уже должен быть четкий план: мы определим, какое именно здание нам необходимо, что в нем будет происходить, и как сделать так, чтобы ученые могли работать с образцами».
У марсохода «Персевирэнс» — относительно небольшой набор инструментов, поэтому ученым важно поработать с образцами в лабораторных условиях.
Жизнь на Марсе в итоге могут обнаружить на Земле.
Фрагмент метеорита SaU 008 будет не единственным образцом марсианского грунта, находящегося на борту марсианской миссии НАСА. Инструмент SuperCam, предназначенный для изучения грунта и камней и тоже пытающийся обнаружить на Марсе следы жизни, обладает собственным фрагментом. Он тоже будет использоваться для калибровки.
«Персевирэнс» должен стартовать к Марсу в четверг, 30 июля, в 11:50 по Гринвичу (14:50 по московскому времени).
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