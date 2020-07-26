13:28 (мск), источник: Московский комсомолец
Настя Ивлеева и рэпер Элджей заразились коронавирусом
Блогер Настя Ивлеева сообщила в Instagram, что она и ее муж — певец и музыкант Элджей (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом.
«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — подчеркнула Ивлеева.
Она добавила, что все подробности расскажет позднее. Подписчики тут же взволновались и пожелали Ивлеевой скорейшего выздоровления.
Отметим, что буквально сутки назад Ивлеева сообщала, что уже две недели живет у своей матери в деревне Разметелево в Ленинградской области. Таким образом, мать блогера может находиться в опасной ситуации.