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13:28 (мск), источник: Московский комсомолец

Настя Ивлеева и рэпер Элджей заразились коронавирусом

Блогер Настя Ивлеева сообщила в Instagram, что она и ее муж — певец и музыкант Элджей (Алексей Узенюк) заразились коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

«Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — подчеркнула Ивлеева.

Она добавила, что все подробности расскажет позднее. Подписчики тут же взволновались и пожелали Ивлеевой скорейшего выздоровления.

Отметим, что буквально сутки назад Ивлеева сообщала, что уже две недели живет у своей матери в деревне Разметелево в Ленинградской области. Таким образом, мать блогера может находиться в опасной ситуации.

Во время загрузки произошла ошибка.
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