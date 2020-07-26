15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Трое медвежат разворотили кухню американки (видео)
Снаружи хулиганов поджидала медведица.
Жительница города Анкоридж на Аляске вошла в кухню и застыла от страха: в мойке и мусорной корзине хозяйничали трое медвежат.
Перепуганная женщина не могла понять, как животные забрались в дом: окна и задняя дверь были закрыты.
Заметив человека, медведи перепугались не меньше и стали искать выход. Один медвежонок прыгнул на окно, разбросав посуду и кухонную утварь. Другие бросились к прозрачной задней двери.
После нескольких попыток медвежата смогли открыть раздвижную дверь и оказались на свободе. В саду их поджидала медведица. Все четверо бросились наутек.
Уже позже семья разгадала загадку незваных гостей. Оказалось, что мать женщины, заметив в саду медведицу, захлопнула заднюю дверь дома, не заметив, что трое медвежат уже пробрались внутрь.
Анна Лысенко