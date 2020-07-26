Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 июляСоздание ФБР, денежная реформа в России, восстание на Кубе и другие события, которые произошли 26 июля в разные годы
Фоторепортажи
16В Турции аннулировали решение о превращении собора Святой Софии в музей
9Скончался Эннио Морриконе
16:15 (мск), источник: Московский комсомолец

Доктор Мясников назвал четыре показателя здоровья человека

Телеведущий, главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников назвал в ходе своей программы на телеканале «Россия 1» четыре основных показателя здоровья.

Источник: РИА "Новости"

Он назвал их «смертельный квартет», который показывает, есть ли у человека склонность к заболеваниям сердца и даже онкологии.

Первым важнейшим показателем здоровья доктор назвал артериальное давление. Далее идут уровень холестерина в крови, показатель сахара и последнее — объем талии.

«Важнейшие факторы, на которые каждый человек должен обращать внимание», — предупредил доктор.

Мясников обратил внимание, что контроль объема талии важнее, чем контроль веса. Он назвал цифры для мужчин и для женщин — 102 см и 88 см. По словам эксперта, если объем талии превышает эти значения, значит организм находится под угрозой.

Чтобы сохранить баланс, Мясников рекомендует скорректировать рацион. По его словам, не менее 500 грамм от дневной нормы еды должны составлять овощи и фрукты.

 Российская фигуристка разнесла Крым за "разруху и бедность"
Пропавшего 3-летнего мальчика в Крыму нашли мертвым
Путин заявил об уникальных преимуществах российского флота
В астраханском детском лагере произошла вспышка коронавируса
Донбасс заявил о полном бессрочном прекращении огня с 27 июля
Трое медвежат разворотили кухню американки (видео)
В Севастополе прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ (фото)
Ученые открыли неожиданную функцию "мурашек" на коже
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Главные признаки, что у вас в роду были дворяне
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Россия показала миру свое топовое морское оружие (фото) 46 единиц надводных кораблей и подводных лодок
Авто
Как выглядит новая «Тойота» для России (фото) В Сети опубликовали патентные изображения модели
Кино
Английская дама с русской душой: Хелен Миррен — 75 26 июля отмечает день рождения самая, пожалуй, титулованная дама современного кинематографа — несравненная Хелен Миррен
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Помощь свекрови 1299
90е и нищета в крупных городах. 824
Психология нищих 559
Знаменитости в одинаковых нарядах 445
Леди
Собчак показала редкий пикантный кадр с Богомоловым Фото произвело фурор в сети.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь