18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пенсионер завоевал соцсети после «гангстерской» фотосессии
И стал одной из самых пожилых моделей Великобритании.
80-летний прадедушка Гарри Маунтин снялся в фотосессии в стиле сериала «Острые козырьки», и результат так понравился пользователям соцсетей, что теперь о пенсионере говорит половина Великобритании.
Маунтин в юности занимался боксом, а затем больше 30 лет управлял собственной столярной мастерской, пишет Metro. В 1992 году он вышел на пенсию.
Прошло еще 28 лет, и только тогда харизматичную внешность пожилого мужчины заметили представители модельного бизнеса. Знакомый фотограф попросил Маунтина ему попозировать, когда приглашенная модель не смогла явиться на съемку.
Кадры в стиле «Острых козырьков» оказались настолько успешными, что Маунтина пригласило для сотрудничества крупное агентство, которое работает над рекламой фильмов и сериалов. Ради новых образов бывший столяр отрастил пышную бороду и с головой окунулся в работу.
Анна Лысенко