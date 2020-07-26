Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Видео перехвата американского самолета-разведчика близ границ России Опубликовано видео перехвата российскими истребителями американского самолета-разведчика
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионер завоевал соцсети после «гангстерской» фотосессии

И стал одной из самых пожилых моделей Великобритании.

80-летний прадедушка Гарри Маунтин снялся в фотосессии в стиле сериала «Острые козырьки», и результат так понравился пользователям соцсетей, что теперь о пенсионере говорит половина Великобритании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Маунтин в юности занимался боксом, а затем больше 30 лет управлял собственной столярной мастерской, пишет Metro. В 1992 году он вышел на пенсию.

Прошло еще 28 лет, и только тогда харизматичную внешность пожилого мужчины заметили представители модельного бизнеса. Знакомый фотограф попросил Маунтина ему попозировать, когда приглашенная модель не смогла явиться на съемку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кадры в стиле «Острых козырьков» оказались настолько успешными, что Маунтина пригласило для сотрудничества крупное агентство, которое работает над рекламой фильмов и сериалов. Ради новых образов бывший столяр отрастил пышную бороду и с головой окунулся в работу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
США выделят на поддержку экономики еще триллион долларов
Президенты РФ и Украины обсудили выполнение перемирия в Донбассе
Доктор Мясников назвал четыре показателя здоровья человека
Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала
В астраханском детском лагере произошла вспышка коронавируса
Американец отдал другу половину выигрыша в лотерею
Здоровье
8 звезд со странными и противными привычками Кто в Голливуде ковыряется в носу и не чистит зубы?
Hi-Tech
Россия показала миру свое топовое морское оружие (фото) 46 единиц надводных кораблей и подводных лодок
Авто
Как выглядит новая «Тойота» для России (фото) В Сети опубликовали патентные изображения модели
Кино
Английская дама с русской душой: Хелен Миррен — 75 26 июля отмечает день рождения самая, пожалуй, титулованная дама современного кинематографа — несравненная Хелен Миррен
Новости партнеров
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Состояние Булановой ухудшилось
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Дети
Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ За всю историю экзамена 4 человека в стране достигли такого результата
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь