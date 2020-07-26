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19:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: актриса Оливия де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет

Наибольшую известность ей принесла роль Мелани Гамильтон в «Унесенных ветром».

Источник: AP 2020

ТАСС, 26 июля. Актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром» (Gone with the Wind, 1939), ушла из жизни 25 июля в возрасте 104 лет. Об этом сообщило интернет-издание Deadline.

По его данным, актриса умерла во сне в своем доме в Париже.

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер преподавал в британском колледже. Когда брак родителей распался, будущая звезда вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. Когда ей исполнилось восемнадцать, студия Warner Brothers предложила ей первый контракт. За свою профессиональную карьеру де Хэвилленд получила две премии «Оскар» (за фильмы «Каждому свое» (To Each His Own, 1948) и «Наследница» (The Heiress, 1949), дважды была удостоена награды «Золотой глобус».

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