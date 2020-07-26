Бесплодие и давление. Как коронавирус меняет здоровье человека

В конце июля 2020 года американские медики установили, что CoViD-19 поражает не только легкие человека, но и другие органы. Директор по исследованиям патологии в Университете Луизианы Ричард Вандер Хайде заявил, что практически сразу от тяжелой формы инфекции начинает страдать сердце. Исследователи отметили, что у нескольких умерших от коронавируса пациентов выявили отмирание отдельных участков клеток сердца, которые в перспективе могли бы спровоцировать болезни «кровяного насоса» в человеческом организме.
Кроме того, частицы CoViD-19 находили и в клетках кровеносных сосудов. Медики подчеркивают, что осложнения болезней сердца после коронавируса могут возникнуть у людей со склонностью к гипертонии (или у наследственных гипертоников), ранее лечившихся или имеющих болезни сосудов.
Кардиологи отмечают, что пока влияние коронавируса на сердечную мышцу должным образом не изучено. Однако тяжелые формы инфекции «нагружают» и без того ослабленный организм, поэтому сразу после выздоровления врачи рекомендуют сдать анализы, чтобы избежать воспаления сердечной мышцы, аритмии и инфаркта.
Ученые из США и Сингапура, изучающие природу клеточного иммунитета у переболевших CoViD-19, пришли к неожиданному выводу: в организмах людей обнаружили
Любопытно, что в рамках исследования ученые обнаружили
Несмотря на то что структура коронавируса уже достаточно хорошо изучена, о его влиянии на центральную нервную систему и головной мозг почти ничего не известно. У ряда пациентов в странах Европы и КНР, где больше всего «тяжелых» зараженных, проникновение вируса напрямую в головной мозг провоцировало целый ряд осложнений — от спазмов конечностей до нарушения сна, мигреней и повышенного внутричерепного давления.
Одна из самых неприятных особенностей коронавируса — способность вызывать энцефалит, обнаружить который на ранних стадиях крайне тяжело. Несколько случаев «коронавирусного» энцефалита было зарегистрировано в Китае. Как и в большинстве случаев, воспаление мозга зафиксировали у мужчины в возрасте 58 лет с несколькими хроническими заболеваниями. МРТ мозга пациента не выявила никаких отклонений, однако анализы спинномозговой жидкости показали присутствие нового типа коронавируса.
Самый высокий уровень смертности от CoViD-19 зафиксировали не только у пациентов с онкологическими заболеваниями, но и у больных с хроническими заболеваниями печени.
Исследователи подсчитали, что у пациентов с циррозом и хроническими заболеваниями печени общий уровень смертности на 40 процентов выше, чем у людей со здоровыми органами ЖКТ. При этом исследователи отмечают, что пациенты с тяжелыми формами заболевания печени сразу попадают в «почти терминальную стадию», на которой печень зараженного в буквальном смысле слова может «развалиться» внутри брюшной полости. Далее следует заражение крови и почти мгновенная смерть. Поэтому для того, чтобы снизить собственные шансы на смерть, ученые рекомендуют поменьше пить спиртное и не налегать на алкоголь даже в праздники.
Аналогичная клиническая картина и для почек. Главный нефролог России Евгений Шилов еще в мае 2020 года заявил о том, что для людей с хроническими заболеваниями почек заражение коронавирусом SARS-CoV-2 представляет очень высокий риск для жизни.
Это связано с тем, что причиной для хронических болезней почек стали сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз, которые усугубляют влияние вируса на организм. Шилов отметил также, что у «хронических» пациентов, зараженных CoViD-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе.
Однако главное открытие, связанное с изменениями здоровья человека, переболевшего CoViD-19, принадлежит немецким ученым. Генетики и биологи Университетской клиники
Кроме того, ученые из Германии и Франции уже обнаружили коронавирус в мужском семени. Теперь генетики и репродуктологи выясняют, влияет ли пораженная коронавирусом мужская сперма на будущих детей. Пока прямой вред от коронавируса будущим поколениям не доказан, но и положительных результатов в этом направлении учёные еще не предоставили.
Сергей Андреев