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26 июля, источник: Life.ru

Бесплодие и давление. Как коронавирус меняет здоровье человека

Российская вакцина от коронавируса готова, а саму болезнь успешно лечат. Однако для организма заражение CoViD-19 не проходит бесследно.

Коронавирус COVID-19
00:05 (мск)Еще 13 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"

Дела сердечные

В конце июля 2020 года американские медики установили, что CoViD-19 поражает не только легкие человека, но и другие органы. Директор по исследованиям патологии в Университете Луизианы Ричард Вандер Хайде заявил, что практически сразу от тяжелой формы инфекции начинает страдать сердце. Исследователи отметили, что у нескольких умерших от коронавируса пациентов выявили отмирание отдельных участков клеток сердца, которые в перспективе могли бы спровоцировать болезни «кровяного насоса» в человеческом организме.

Ученые считают, что частицы коронавируса могут свободно проходить через сердечную мышцу без накопления в самой ткани. Кратковременный контакт, по данным медиков, может приводить к эндотелиальному повреждению, или так называемому цитокиновому шторму.

Кроме того, частицы CoViD-19 находили и в клетках кровеносных сосудов. Медики подчеркивают, что осложнения болезней сердца после коронавируса могут возникнуть у людей со склонностью к гипертонии (или у наследственных гипертоников), ранее лечившихся или имеющих болезни сосудов.

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Кардиологи отмечают, что пока влияние коронавируса на сердечную мышцу должным образом не изучено. Однако тяжелые формы инфекции «нагружают» и без того ослабленный организм, поэтому сразу после выздоровления врачи рекомендуют сдать анализы, чтобы избежать воспаления сердечной мышцы, аритмии и инфаркта.

Клетки из прошлого

Ученые из США и Сингапура, изучающие природу клеточного иммунитета у переболевших CoViD-19, пришли к неожиданному выводу: в организмах людей обнаружили Т-клетки, обладающие продолжительной «инфекционной памятью». Обнаружение клеток в организме людей означает, что устойчивость к возбудителю у переболевших (в том числе и бессимптомных) людей может сохраняться годами.

Любопытно, что в рамках исследования ученые обнаружили Т-клеточный иммунитет не только у людей, которые выздоровели от CoViD-19 и SARS (атипичной пневмонии), но и у здоровых людей, которые никогда не болели ни тем ни другим. Ученые отмечают, что на основе генетического материала в ближайшем будущем можно будет создать «противовирусный коктейль», который хоть и не будет представлять собой вакцину, но позволит ускорить лечение больных с коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме.

По мнению учёных, применение вакцины, «противовирусного коктейля» из Т-клеток и противовирусных препаратов позволит сократить курс лечения почти вдвое и в перспективе может почти полностью избавить врачей от борьбы с тяжелыми формами болезни.

Мозг всему голова

Несмотря на то что структура коронавируса уже достаточно хорошо изучена, о его влиянии на центральную нервную систему и головной мозг почти ничего не известно. У ряда пациентов в странах Европы и КНР, где больше всего «тяжелых» зараженных, проникновение вируса напрямую в головной мозг провоцировало целый ряд осложнений — от спазмов конечностей до нарушения сна, мигреней и повышенного внутричерепного давления.

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Одна из самых неприятных особенностей коронавируса — способность вызывать энцефалит, обнаружить который на ранних стадиях крайне тяжело. Несколько случаев «коронавирусного» энцефалита было зарегистрировано в Китае. Как и в большинстве случаев, воспаление мозга зафиксировали у мужчины в возрасте 58 лет с несколькими хроническими заболеваниями. МРТ мозга пациента не выявила никаких отклонений, однако анализы спинномозговой жидкости показали присутствие нового типа коронавируса. Из-за развития вирусного энцефалита одновременно с CoViD-19 исследователи предположили, что коронавирусная инфекция неким образом может напрямую «добираться» до центральной нервной системы и поражать ее. Единственным средством для лечения такого «набора» отклонений одновременно с коронавирусом является искусственная вентиляция легких, а также активная антиретровирусная терапия.

Способность пить и гулять

Самый высокий уровень смертности от CoViD-19 зафиксировали не только у пациентов с онкологическими заболеваниями, но и у больных с хроническими заболеваниями печени.

Ученые из Оксфордского университета и Университета Северной Каролины в США пришли к выводу, что большая часть заболеваний печени, включая жировой гепатоз и вирусные гепатиты, может существенно увеличить риск летального исхода задолго до начала терапии коронавируса.
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Исследователи подсчитали, что у пациентов с циррозом и хроническими заболеваниями печени общий уровень смертности на 40 процентов выше, чем у людей со здоровыми органами ЖКТ. При этом исследователи отмечают, что пациенты с тяжелыми формами заболевания печени сразу попадают в «почти терминальную стадию», на которой печень зараженного в буквальном смысле слова может «развалиться» внутри брюшной полости. Далее следует заражение крови и почти мгновенная смерть. Поэтому для того, чтобы снизить собственные шансы на смерть, ученые рекомендуют поменьше пить спиртное и не налегать на алкоголь даже в праздники.

Аналогичная клиническая картина и для почек. Главный нефролог России Евгений Шилов еще в мае 2020 года заявил о том, что для людей с хроническими заболеваниями почек заражение коронавирусом SARS-CoV-2 представляет очень высокий риск для жизни.

Шилов отметил, что больные с хроническими болезнями почек попадают в группу особо высокого риска заражения CoViD-19 и высокой летальности.

Это связано с тем, что причиной для хронических болезней почек стали сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз, которые усугубляют влияние вируса на организм. Шилов отметил также, что у «хронических» пациентов, зараженных CoViD-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе.

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Однако главное открытие, связанное с изменениями здоровья человека, переболевшего CoViD-19, принадлежит немецким ученым. Генетики и биологи Университетской клиники Гамбург-Эппендорф выяснили, что у значительной части поступивших в реанимацию с CoViD-19 пациентов был обнаружен низкий уровень тестостерона. В ходе клинических тестов исследователи выяснили, что коронавирусная инфекция может не только вызывать перебои в работе сердца, но и способна повлиять на работу «главного мужского органа после мозга», — коронавирус существенно снижает иммунитет и нарушает гормональный фон, и, если инфекцию не лечить или лечить неправильно, сопутствующим заболеванием для мужчин может стать импотенция и даже бесплодие.

Кроме того, ученые из Германии и Франции уже обнаружили коронавирус в мужском семени. Теперь генетики и репродуктологи выясняют, влияет ли пораженная коронавирусом мужская сперма на будущих детей. Пока прямой вред от коронавируса будущим поколениям не доказан, но и положительных результатов в этом направлении учёные еще не предоставили.

Сергей Андреев

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