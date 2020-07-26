В Колумбии задержали более 30 человек на вечеринке за нарушение карантина

Глава местной полиции Андрес Перес напомнил, что это является нарушением карантинных мер, введенных в целях нераспространения COVID-19. Он также напомнил гражданам о необходимости соблюдать карантин.
К сожалению, более чем для 30 человек наш визит стал неприятным сюрпризом. Они нарушили все протоколы биобезопасности.
Андрес Пересглава местной полиции
Ранее в этот же день ВОЗ сообщила, что число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 15,78 млн, за сутки число зараженных выросло более чем на 200 тыс.
Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего тяжелое заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в Китае. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.