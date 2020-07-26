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22:21 (мск), источник: Известия

В Колумбии задержали более 30 человек на вечеринке за нарушение карантина

Колумбийская полиция провела рейд в городе Пьедекуеста. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 человек, устроивших вечеринку. Об этом 26 июля сообщило радио La FM.

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Источник: AP 2020

Глава местной полиции Андрес Перес напомнил, что это является нарушением карантинных мер, введенных в целях нераспространения COVID-19. Он также напомнил гражданам о необходимости соблюдать карантин.

К сожалению, более чем для 30 человек наш визит стал неприятным сюрпризом. Они нарушили все протоколы биобезопасности.
Андрес Перес
глава местной полиции

Ранее в этот же день ВОЗ сообщила, что число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 15,78 млн, за сутки число зараженных выросло более чем на 200 тыс.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего тяжелое заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в Китае. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

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