04:22 (мск), источник: Lenta.Ru
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Ученые Калифорнийского университета в
Согласно широкомасштабному исследованию, заболевшие COVID-19 пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. Также это заболевание способствует более тяжелому протеканию коронавирусной инфекции. Диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при коронавирусе после
Профессор медицины Калифорнийского университета Пракаш Дидванья напомнил, что одним из самых серьезных осложнений диабета считается снижение иммунных защитных функций организма. Помимо этого, заболевание может привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы почек и зрения.
Исследователи посоветовали диабетикам повышать физическую активность (до 150 минут в неделю), полноценно спать, заниматься аутотренингом и следить за дыханием. По их данным, людям с диабетом особенно важно соблюдать все меры предосторожности при общении с другими гражданами.
Ранее ученые Оксфордского университета в Великобритании сочли ожирение, диабет, тяжелую астму и другие респираторные заболевания, а также хронические заболевания сердца, печени, неврологические и аутоиммунные заболевания опасными факторами при коронавирусе.
По данным на 26 июля, в мире насчитывается более 16,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 645 тысяч человек скончались, еще 9,2 миллиона — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.