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04:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:34 MSK, 27.07
Инфицировано812 485+5 765
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
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19.07
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20.07
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21.07
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25.07
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26.07
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13.0726.07
Скончалось13 269+77
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
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25.07
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26.07
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13.0726.07
Выздоровело600 250+3 110
13.07
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14.07
8804
15.07
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16.07
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17.07
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18.07
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24.07
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13.0726.07
Инфицировано16 196 314+212 812
13.07
181391
14.07
202824
15.07
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16.07
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26.07
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13.0726.07
Скончалось647 846+4 475
13.07
3777
14.07
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15.07
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Выздоровело9 347 721+161 169
13.07
106636
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15.07
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25.07
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Источник: AFP 2020

Согласно широкомасштабному исследованию, заболевшие COVID-19 пациенты с диабетом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. Также это заболевание способствует более тяжелому протеканию коронавирусной инфекции. Диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при коронавирусе после сердечно-сосудистых заболеваний.

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Профессор медицины Калифорнийского университета Пракаш Дидванья напомнил, что одним из самых серьезных осложнений диабета считается снижение иммунных защитных функций организма. Помимо этого, заболевание может привести к инсульту, инфаркту миокарда, нарушению иннервации конечностей, работы почек и зрения.

Исследователи посоветовали диабетикам повышать физическую активность (до 150 минут в неделю), полноценно спать, заниматься аутотренингом и следить за дыханием. По их данным, людям с диабетом особенно важно соблюдать все меры предосторожности при общении с другими гражданами.

Ранее ученые Оксфордского университета в Великобритании сочли ожирение, диабет, тяжелую астму и другие респираторные заболевания, а также хронические заболевания сердца, печени, неврологические и аутоиммунные заболевания опасными факторами при коронавирусе.

По данным на 26 июля, в мире насчитывается более 16,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 645 тысяч человек скончались, еще 9,2 миллиона — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.

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