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00:05 (мск), источник: m24.ru

Еще 13 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За последние сутки в столице скончались 13 пациентов с COVID-19, общее число умерших — 4411 человек, сообщает Оперативный штаб города.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:35 MSK, 27.07
Инфицировано812 485+5 765
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
13.0726.07
Скончалось13 269+77
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
13.0726.07
Выздоровело600 250+3 110
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
13.0726.07
Инфицировано16 155 305+240 724
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
13.0726.07
Скончалось647 098+5 158
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
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19.07
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20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
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6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
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13.0726.07
Выздоровело9 304 676+121 277
13.07
106636
14.07
151065
15.07
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16.07
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20.07
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21.07
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22.07
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23.07
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25.07
230066
26.07
213127
13.0726.07
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Источник: Агентство «Москва»

У всех 13 пациентов была подтверждена пневмония, также их тест на коронавирус дал положительный результат.

Всего в стране выявили 5765 новых заболевших COVID-19. В 1427 случаях клинических проявлений не было. За все время на территории РФ обнаружили 812 485 случаев коронавируса.

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В Москве за сутки зарегистрировали 683 новых случая. Прирост составил 0,57%. Из свежих случаев коронавируса 49,2% приходится на пациентов в возрасте от 18 до 45. 30,6% — это люди в возрастной категории от 46 до 65 лет, 9,6% — от 66 до 79 лет, 3,3% — от 80 лет, 7,3% — дети.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что получить надежную вакцину от коронавирусной инфекции Россия сможет осенью. Он отметил, что разработкой заняты 17 организаций.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что граждане из группы риска по коронавирусу могут получить вакцину уже в августе. По словам руководителя ведомства, категории пока уточняются. Министр добавил, что вакцинация от коронавируса в стране будет добровольной.

В ВОЗ считают, что вакцина от COVID-19 может стать доступной не ранее первой половины 2021 года.

Директор программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал реалистично оценивать ситуацию.

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