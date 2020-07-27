00:05 (мск), источник: m24.ru
Еще 13 пациентов с COVID-19 скончались в Москве
За последние сутки в столице скончались 13 пациентов с COVID-19, общее число умерших — 4411 человек, сообщает Оперативный штаб города.
У всех 13 пациентов была подтверждена пневмония, также их тест на коронавирус дал положительный результат.
Всего в стране выявили 5765 новых заболевших COVID-19. В 1427 случаях клинических проявлений не было. За все время на территории РФ обнаружили 812 485 случаев коронавируса.
В Москве за сутки зарегистрировали 683 новых случая. Прирост составил 0,57%. Из свежих случаев коронавируса 49,2% приходится на пациентов в возрасте от 18 до 45. 30,6% — это люди в возрастной категории от 46 до 65 лет, 9,6% — от 66 до 79 лет, 3,3% — от 80 лет, 7,3% — дети.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что граждане из группы риска по коронавирусу могут получить вакцину уже в августе. По словам руководителя ведомства, категории пока уточняются. Министр добавил, что вакцинация от коронавируса в стране будет добровольной.
Директор программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал реалистично оценивать ситуацию.