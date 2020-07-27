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06:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Безлюдно и дешево. Что ждет россиян на курортах Турции?

Российские авиакомпании открыли продажи прямых рейсов в Турцию. Билеты доступны на рейсы с 1 августа из Москвы и Санкт-Петербурга.

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Источник: AFP 2020

Туристы, которые уже успели побывать в Турции, рассказали АиФ.ru, насколько безопасен местный отдых в условиях угрозы коронавируса.

«Люди приехали отдыхать»

Туристка из Украины Елена Семикопная в этом году полетела из Киева в турецкий город Кемер. Она рассказывает, что во время пребывания в аэропорту и на протяжении всего полета пассажиры должны были быть в масках. Без них разрешалось находиться только детям до 6 лет.

Дьюти-фри, кафе и ресторанчики работают в обычном режиме. Но в самолете больше не кормят и даже не продают еду, можно получить только воду и влажные салфетки.

Везде стоят санитайзеры. В отеле видны нововведения: весь персонал находится в масках и перчатках, на полу — ограничительные полоски. «Но понятное дело, что люди уже этого не придерживаются, потому что приехали отдыхать» — говорит Елена Семикопная.

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На момент приезда Елены корпуса работали всего лишь два дня. Из-за этого в отеле были определенные неполадки. Например, в первый день не было горячей воды. Все очень быстро приводили в порядок прямо на глазах у первых гостей. Елена наблюдала, как косили газоны, что-то подкрашивали, приводили в надлежащий вид. «Изначально все было довольно запущено», — говорит она. Но к туристам персонал относится очень лояльно, ведь до этого у людей совсем не было работы. Как считает Елена Семикопная, первая волна туризма уже прошла, а она попала как раз в самое ее начало.

Самым большим дискомфортом для Семикопной был шведский стол в том виде, в котором он сейчас представлен. Дело даже не в том, что ассортимент блюд стал меньше. Теперь возле каждой стойки установлен своеобразный стол выдачи, рядом стоит сотрудник отеля и накладывает блюда. Нужно подойти, показать ему, что и в каком количестве вы хотите, и он это вам подаст на тарелке.

Конечно же, из-за этого очереди скапливаются сумасшедшие. И времени на еду уходит намного больше. Пока вы постоите у одной стойки, второй, третьей, то, что вы взяли в самом начале, уже остынет.
Елена Семикопная

На то, чтобы покормить детей, у нее уходило по полтора часа. Аналогичная ситуация была и в барах с напитками. Но в основном, считает Семикопная, отдых не изменился. Люди гуляют, веселятся без каких-либо карантинных мер предосторожности. В бассейне и в море все купаются рядом.

На пляже, когда Елена только приехала, было существенно большее расстояние между лежаками. Но потом, когда уже перестало хватать мест, начали, видимо, их доставлять. «Они тесненько-тесненько друг возле друга стояли», — говорит она.

Экскурсии в Турции и сейчас проводят. Выбор, конечно, не такой большой, как раньше. Но если хочется куда-то поехать, то это вполне возможно. Анимация в отеле есть, но разница с той, что была в предыдущие годы, очевидна. «Скудненькая», — описывает ее Елена.

Тем не менее каждый вечер была или живая музыка, или какое-нибудь шоу. В общем, бесконтактные развлечения.

Обратный рейс перенесли. В отличие от Киева, в аэропорту Антальи все закрыто. Работают только кафе навынос и дьюти-фри экспресс, куда запускают по два человека. По возвращении у Елены сложилось впечатление, что уже сейчас отдых после карантина ничем не отличается от отдыха до него.

Это видно по отношению людей: они едут отдыхать, и им уже все равно, они не смотрят ни на эти полоски, ни на предостережения.
Елена Семикопная

«Меньше очередей, больше внимания туристам»

Турагент Татьяна оценивает отдых в этом году как один из самых комфортных. В аэропортах впервые настолько пусто, все необходимые контроли туристы проходят быстро, в дьюти-фри нет столпотворений. Некоторые сидения в самолете заклеены, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Помимо багажа при перелете в Турцию разрешалось взять 1 предмет ручной клади вроде небольшой дамской сумки, чтобы пассажиры меньше пользовались багажными полками.

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Конечно, в аэропорту и самолете нужно носить маску. Татьяна советует взять с собой несколько своих, максимально легких и недавящих. На борту просят заполнить специальную анкету здоровья. Вопросы примерно такие: не контактировали ли вы с заболевшими COVID-19, есть ли у вас какие-либо симптомы, были ли вы в странах, кроме страны проживания, и так далее. По прилете в аэропорт Даламан из самолета выпускают по рядам для того, чтобы не создавать толпу. Благодаря таким мерам паспортный контроль и выдача багажа происходит быстро и без очередей. По прилете измеряют температуру. «На обратном пути, когда летели домой, все происходило примерно так же. На паспортном контроле спрашивали, где были последние две недели, адрес проживания и номер телефона», — рассказывает Татьяна.

Турагент была в трех отелях, в каждом из них — свои нюансы касательно правил безопасности. Но во всех перед тем, как выйти из автобуса, у туристов измеряют и записывают температуру. Потом обрабатывают багаж.

По всей территории расставлены санитайзеры. До получения номера в отеле необходимо заполнить анкету здоровья по типу той, что дают в аэропорту. Ношение масок на территории отеля туристами необязательно, но если есть такое желание, они предоставляются бесплатно.

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Прежде чем выдать номера, их усиленно обрабатывают. После этого они еще отстаиваются и проветриваются 48 часов. Усиленная обработка и у всех поверхностей в общественных местах: столиков в ресторанах, барных стоек и так далее. У работников отеля сейчас новые правила стирки постельного белья и полотенец: при высоких температурах и со спецсредствами. Шезлонги стоят как обычно, никаких перегородок между ними нет, но дистанция увеличена, ставить их рядом разрешают только членам одной семьи. В ресторанах и барах увеличилось расстояние между столиками. На шведском столе тоже есть изменения: вся еда закрыта стеклянными витринами, и ее накладывает сотрудник. Аппараты, в которых туристы сами могли себе сделать чай или кофе, исчезли. Напитки наливают официанты. Татьяна отмечает, что из-за этого периодически бывают очереди, но она летает в Турцию 2−3 раза в год и уверяет, что очереди были и до этого.

Сезон 2020, как считает Татьяна, уникальный. Отдых более спокойный, персонала больше, очередей меньше, соответственно, туристам уделяется больше внимания.
Источник: AFP 2020

Тяжелый для отельеров

А вот Валентина Пикалова — работница пятизвездочного отеля в Турции — называет сезон 2020 самым тяжелым для отельеров. Это связано с обилием новых правил в работе отеля и загрузкой в 70−80%.

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«Сезон 2020 — сезон очень низких цен и борьбы между отелями за каждого туриста», — говорит Валентина. По ее словам, многие отели открылись, понимая, что работают в минус или выйдут в ноль. Но сделали это ради персонала, потому что миллионы людей остались без работы. Согласно законодательству Республики Турция, для того, чтобы отель вообще смог открыться, он должен получить сертификат здоровья. Это возможно только при соблюдении всех мер, предписанных правительством. Это и наличие дезинфекторов, масок, и возможность обрабатывать чемоданы посетителей вручную из распылительной машины, мерить гостям температуру. От рамок-дезинфекторов отказались — вредит глазам. Карантинная комната в отелях имеется, и даже несколько: примерно 1 на 50 комнат. Сейчас в отелях в основном отдыхают украинцы, молдаване и местные жители. Но русских туристов в Турции очень ждут.

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