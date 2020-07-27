06:44 (мск), источник: Аргументы и факты
Безлюдно и дешево. Что ждет россиян на курортах Турции?
Российские авиакомпании открыли продажи прямых рейсов в Турцию. Билеты доступны на рейсы с 1 августа из Москвы и
Туристы, которые уже успели побывать в Турции, рассказали АиФ.ru, насколько безопасен местный отдых в условиях угрозы коронавируса.
Туристка из Украины Елена Семикопная в этом году полетела из Киева в турецкий город Кемер. Она рассказывает, что во время пребывания в аэропорту и на протяжении всего полета пассажиры должны были быть в масках. Без них разрешалось находиться только детям до 6 лет.
Везде стоят санитайзеры. В отеле видны нововведения: весь персонал находится в масках и перчатках, на полу — ограничительные полоски. «Но понятное дело, что люди уже этого не придерживаются, потому что приехали отдыхать» — говорит Елена Семикопная.
На момент приезда Елены корпуса работали всего лишь два дня.
Самым большим дискомфортом для Семикопной был шведский стол в том виде, в котором он сейчас представлен. Дело даже не в том, что ассортимент блюд стал меньше. Теперь возле каждой стойки установлен своеобразный стол выдачи, рядом стоит сотрудник отеля и накладывает блюда. Нужно подойти, показать ему, что и в каком количестве вы хотите, и он это вам подаст на тарелке.
Конечно же,
из-заэтого очереди скапливаются сумасшедшие. И времени на еду уходит намного больше. Пока вы постоите у одной стойки, второй, третьей, то, что вы взяли в самом начале, уже остынет.
На то, чтобы покормить детей, у нее уходило по полтора часа. Аналогичная ситуация была и в барах с напитками. Но в основном, считает Семикопная, отдых не изменился. Люди гуляют, веселятся без
На пляже, когда Елена только приехала, было существенно большее расстояние между лежаками. Но потом, когда уже перестало хватать мест, начали, видимо, их доставлять. «Они
Экскурсии в Турции и сейчас проводят. Выбор, конечно, не такой большой, как раньше. Но если хочется
Обратный рейс перенесли. В отличие от Киева, в аэропорту Антальи все закрыто. Работают только кафе навынос и
Это видно по отношению людей: они едут отдыхать, и им уже все равно, они не смотрят ни на эти полоски, ни на предостережения.
Турагент Татьяна оценивает отдых в этом году как один из самых комфортных. В аэропортах впервые настолько пусто, все необходимые контроли туристы проходят быстро, в
Конечно, в аэропорту и самолете нужно носить маску. Татьяна советует взять с собой несколько своих, максимально легких и недавящих. На борту просят заполнить специальную анкету здоровья. Вопросы примерно такие: не контактировали ли вы с заболевшими COVID-19, есть ли у вас
По всей территории расставлены санитайзеры. До получения номера в отеле необходимо заполнить анкету здоровья по типу той, что дают в аэропорту. Ношение масок на территории отеля туристами необязательно, но если есть такое желание, они предоставляются бесплатно.
Прежде чем выдать номера, их усиленно обрабатывают. После этого они еще отстаиваются и проветриваются 48 часов. Усиленная обработка и у всех поверхностей в общественных местах: столиков в ресторанах, барных стоек и так далее. У работников отеля сейчас новые правила стирки постельного белья и полотенец: при высоких температурах и со спецсредствами. Шезлонги стоят как обычно, никаких перегородок между ними нет, но дистанция увеличена, ставить их рядом разрешают только членам одной семьи. В ресторанах и барах увеличилось расстояние между столиками. На шведском столе тоже есть изменения: вся еда закрыта стеклянными витринами, и ее накладывает сотрудник. Аппараты, в которых туристы сами могли себе сделать чай или кофе, исчезли. Напитки наливают официанты. Татьяна отмечает, что
А вот Валентина Пикалова — работница пятизвездочного отеля в Турции — называет сезон 2020 самым тяжелым для отельеров. Это связано с обилием новых правил в работе отеля и загрузкой в 70−80%.
«Сезон 2020 — сезон очень низких цен и борьбы между отелями за каждого туриста», — говорит Валентина. По ее словам, многие отели открылись, понимая, что работают в минус или выйдут в ноль. Но сделали это ради персонала, потому что миллионы людей остались без работы. Согласно законодательству Республики Турция, для того, чтобы отель вообще смог открыться, он должен получить сертификат здоровья. Это возможно только при соблюдении всех мер, предписанных правительством. Это и наличие дезинфекторов, масок, и возможность обрабатывать чемоданы посетителей вручную из распылительной машины, мерить гостям температуру. От