Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 июляОткрытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, день рождения гамбургера и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
9Скончался Эннио Морриконе
05:06 (мск), источник: Известия

Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения

Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев объяснил, почему не стоит принимать рецептурные препараты без назначения врача.

Коронавирус COVID-19
05:47 (мск)Женщины-лидеры стран оказались успешнее в борьбе с коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:35 MSK, 27.07
Инфицировано812 485+5 765
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
13.0726.07
Скончалось13 269+77
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
13.0726.07
Выздоровело600 250+3 110
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
13.0726.07
Инфицировано16 199 931+201 664
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
13.0726.07
Скончалось647 910+4 084
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
13.0726.07
Выздоровело9 359 821+134 007
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
13.0726.07
Идёт загрузка

По его словам, коронавирусы известны науке давно, но до начала нынешней пандемии эффективных средств против них не существовало. Медики пробовали использовать несколько вариантов, включая препараты против малярии и ВИЧ-инфекции, но исследования не подтвердили ни лечебную, ни профилактическую эффективность этих средств.

Эти лекарства, особенно противомалярийные, не просто бесполезны, а еще и потенциально опасны.

«Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство — без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих», — сообщил Юрий Киселев.

У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать. Но и враг у нас тоже есть — это паника, которой порой трудно не поддаться, но она опасна и для пациента, и для врача.
Юрий Киселев
глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине

Одним из самых перспективных на сегодня подходов эксперт отметил применение хорошо известного стероидного гормона «Дексаметазон», применяющегося, например, при жизнеугрожающих аллергических реакциях.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Живая еда: как приготовить настоящий плов
Турецкий транзит: чартерные рейсы на популярные курорты разрешат с 10 августа
Германия выступила против приглашения России в G7
Названо заболевание повышающее риск смерти при COVID-19
СМИ: умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
Как коронавирус меняет здоровье человека
Гидрометцентр предупредил об «опасном солнце»
За Дегтяревым сохранилась возможность полета в космос
Здоровье
8 звезд со странными и противными привычками Кто в Голливуде ковыряется в носу и не чистит зубы?
Hi-Tech
Россия показала миру свое топовое морское оружие (фото) 46 единиц надводных кораблей и подводных лодок
Горячие темы на Авто
Про Фургала, власть и не только 182
Про выбор работы 157
А кто что слышал про Танзанию? 118
Пятница. 119
Кино
Английская дама с русской душой: Хелен Миррен — 75 26 июля отмечает день рождения самая, пожалуй, титулованная дама современного кинематографа — несравненная Хелен Миррен
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Выпускник из Костромы набрал 400 баллов на ЕГЭ За всю историю экзамена 4 человека в стране достигли такого результата
Леди
Собчак показала редкий пикантный кадр с Богомоловым Фото произвело фурор в сети.
Новости партнеров
Жириновский разъяснил Мишустину, почему народ так вступился за Фургала
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Им завидуют все регионы. Какие регионы лидируют по качеству жизни
Ешьте эту специю, и рак вам не грозит
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь