Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения

По его словам, коронавирусы известны науке давно, но до начала нынешней пандемии эффективных средств против них не существовало. Медики пробовали использовать несколько вариантов, включая препараты против малярии и
Эти лекарства, особенно противомалярийные, не просто бесполезны, а еще и потенциально опасны.
«Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство — без
У нас есть надежный союзник — наш иммунитет, и не стоит его недооценивать. Но и враг у нас тоже есть — это паника, которой порой трудно не поддаться, но она опасна и для пациента, и для врача.
Одним из самых перспективных на сегодня подходов эксперт отметил применение хорошо известного стероидного гормона «Дексаметазон», применяющегося, например, при жизнеугрожающих аллергических реакциях.