За врио губернатора Хабаровского края сохранилась возможность полета в космос

По словам Пушкина, Дегтярев вызывался полететь в космос, как испытатель, и компания «не против, чтобы в первых рядах полетел» именно он. «Смелый он человек», — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что сам полет может состояться не ранее 2025 г.
Будучи депутатом в Госдуме, в 2016 г. Дегтярев заявил о своем намерении отправиться в космос на космических аппаратах «Космокурса».
Компанию «Космокурс» создали для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Она планирует создать космодром под Нижним Новгородом и получила лицензию «Роскосмоса» на космическую деятельность.
Для полета на высоту 200 километров над Землей «Космокурс» разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Первый полет планируется длительностью 15 минут. В невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно будет стоить $200−250 000. В планах компании проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек, в большинстве своем — иностранцев. Ожидается, что в основном это будут иностранцы.
20 июля президент России Владимир Путина назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
В качестве временного главы региона он сменил арестованного по обвинениям в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов Сергея Фургала. В Хабаровске и крае с 11 июля проходят акции в поддержку Фургала, с 21 июля в повестке несанкционированных митингов и шествий — протест против назначения врио.
Последнее многотысячное шествие прошло в Хабаровске 26 июля, врио губернатора в этом время уехал в Советско-Гаванский и Ванинский районы с рабочей поездкой. В поездке на трассе ему пришлось вступить в дебаты с группой сторонников «народного губернатора» Фургала на автомобилях, а по возвращении в Хабаровск врио после 22.00 в воскресенье, 26 июля у здания правительства края вынужден был вступить в диалог с еще остававшимися на площади активистами протеста.