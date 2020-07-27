05:54 (мск), источник: Life.ru
Пробел в квитанции. Жильцы могут не оплачивать несколько услуг ЖКХ
Суммы в квитанции ЖКХ можно легко снизить на несколько сотен, а то и тысяч рублей. Какие услуги можно не оплачивать и как их отключить.
Не все жильцы знают, что совершенно легально могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг. Нередко бывает, что человек платит за то, чем не пользуется. Самый яркий пример — радиоточка.
Если вы получаете единый платежный документ (ЕПД), то для отключения радиоточки нужно подать заявление в центре госуслуг «Мои документы». Если вы получаете квитанцию в другом формате, то следует обратиться в ФГУП «Российские сети вещания и оповещения».
Если вы не смотрите телевизор, то можно отключить общедомовую
Отдельная тема — страховка, которая входит в квитанцию. Эта услуга добровольная, но уже давно между жильцами идут споры о том, стоит ли ее оплачивать. К тому же в прошлом году был принят закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
— Страхование носит добровольный характер. Если гражданин оплачивает эту услугу, то действует правило оферты: оплата подтверждает тот факт, что жилье застраховано. В Москве соответствующая графа в квитанциях появилась уже давно. Тот же опыт сейчас постепенно начнет применяться по всей стране. Средний платеж по страховке будет в районе 300−700 рублей в год (в расчёте на одну квартиру или дом), — рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.
Это гораздо дешевле обычных полисов от ЧС от страховых компаний, но при этом жители будут уверены, что в случае непредвиденных ситуаций и потери жилья они получат страховку, которая покроет убытки.
Впрочем, тут есть свои подводные камни. Как говорит генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина, на практике в основном при расчете ущерба выплаченной суммы не хватает для реального его возмещения. К тому же, просто оплачивая квитанцию со страховкой, жильцы не знают настоящих условий договора. Чтобы их выяснить, нужно обратиться в управляющую компанию.
В любом случае, если вы не хотите оплачивать
— Оплата распределяется по всем имеющимся в