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05:54 (мск), источник: Life.ru

Пробел в квитанции. Жильцы могут не оплачивать несколько услуг ЖКХ

Суммы в квитанции ЖКХ можно легко снизить на несколько сотен, а то и тысяч рублей. Какие услуги можно не оплачивать и как их отключить.

Источник: Агентство «Москва»

Не все жильцы знают, что совершенно легально могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг. Нередко бывает, что человек платит за то, чем не пользуется. Самый яркий пример — радиоточка.

Если вы получаете единый платежный документ (ЕПД), то для отключения радиоточки нужно подать заявление в центре госуслуг «Мои документы». Если вы получаете квитанцию в другом формате, то следует обратиться в ФГУП «Российские сети вещания и оповещения».

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Если вы не смотрите телевизор, то можно отключить общедомовую ТВ-антенну. Для этого достаточно написать соответствующее заявление поставщику услуги. По такому же принципу можно отказаться и от оплаты за домашний телефон. Кстати, стоит помнить, что, прежде чем обращаться с просьбой об отключении той или иной услуги, нужно проверить, нет ли у вас задолженности.

Отдельная тема — страховка, которая входит в квитанцию. Эта услуга добровольная, но уже давно между жильцами идут споры о том, стоит ли ее оплачивать. К тому же в прошлом году был принят закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.

— Страхование носит добровольный характер. Если гражданин оплачивает эту услугу, то действует правило оферты: оплата подтверждает тот факт, что жилье застраховано. В Москве соответствующая графа в квитанциях появилась уже давно. Тот же опыт сейчас постепенно начнет применяться по всей стране. Средний платеж по страховке будет в районе 300−700 рублей в год (в расчёте на одну квартиру или дом), — рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Это гораздо дешевле обычных полисов от ЧС от страховых компаний, но при этом жители будут уверены, что в случае непредвиденных ситуаций и потери жилья они получат страховку, которая покроет убытки.
Сергей Минко
генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии»
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Впрочем, тут есть свои подводные камни. Как говорит генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина, на практике в основном при расчете ущерба выплаченной суммы не хватает для реального его возмещения. К тому же, просто оплачивая квитанцию со страховкой, жильцы не знают настоящих условий договора. Чтобы их выяснить, нужно обратиться в управляющую компанию.

В любом случае, если вы не хотите оплачивать какую-либо услугу в квитанции, нужно дождаться ее официального отключения. Иначе можно оказаться в числе должников и переплатить за пени.

— Оплата распределяется по всем имеющимся в счете-фактуре строчкам пропорционально указанным в них суммам, — поясняет Асия Мухамедшина. — Поэтому, не уплатив за одну услугу, можно остаться быть должным за все.

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