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05:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщины-лидеры стран оказались успешнее в борьбе с коронавирусом

Женщины-лидеры государств оказались успешнее в борьбе с пандемией коронавируса, чем мужчины. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, а статистику подтвердило британское издание The Independent.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:35 MSK, 27.07
Инфицировано812 485+5 765
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
13.0726.07
Скончалось13 269+77
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
13.0726.07
Выздоровело600 250+3 110
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
13.0726.07
Инфицировано16 199 931+201 664
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
13.0726.07
Скончалось647 910+4 084
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
13.0726.07
Выздоровело9 359 821+134 007
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
13.0726.07
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Источник: AFP 2020

Лагард высоко оценила ответ женщин-политиков на пандемию COVID-19, отметив, что их действия были активными, а стиль общения с гражданами— понятный. «Для себя я поняла, что женщины, как правило, работают лучше. Я предвзята, как женщина, но предаюсь этой предвзятости», — объявила она.

По данным издания, оценки главы ЕЦБ действительно верны.

Так, в первую десятку стран, наиболее пострадавших от коронавируса как по общему числу случаев, так и по количеству заболеваний на один миллион населения, входят государства, во главе которых стоят мужчины.

Так, в пятерку стран, которыми управляют мужчины, с наибольшим числом случаев заражений на один миллион человек входят Бахрейн (22,1 тысячи), Чили (17,5 тысячи), Панама (12,9 тысяч), Армения (12,2 тысячи) и США (11,9 тысячи). Наихудшие показатели стран, где руководят женщины, — Бельгия (5,5 тысячи), Боливия (5,4 тысячи), Швейцария (3,9 тысячи), Германия (2,4 тысячи) и Дания (2,3 тысячи).

При этом корреляция между успехом страны в борьбе с коронавирусом и тем, управляет ли ей женщина, заметна и с учетом поправок на расходы на здравоохранение, развитость туризма и плотность населения.

Помимо этого учтено и то, что женщины занимают руководящие должности только в десяти процентах государств.
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Так, в странах с одинаковой численностью населения — Ирландии и Новой Зеландии — число выявленных случаев отличается в 25 раз по состоянию на конец июля. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн получила международную похвалу за ее решительный и ранний ответ, который помог заблокировать распространение вируса.

В исследовании экономистов Суприи Гарикипати и Умы Камбхампати (Supriya Garikipati, Uma Kambhampati) выдвинута гипотеза, что страны, которые возглавляют женщины, лучше справились с коронавирусом благодаря качествам, присущим женщинам-лидерам.

Утверждается, что женщины боле склонны рисковать состоянием экономики, а не жизнями людей, и предпочитают стиль руководства, основанный на эмпатии и научных данных.

«Даже с учетом институционального контекста и других мер контроля, страны, во главе которых стоят женщины, получили преимущество в нынешнем кризисе», — заключили исследовательницы.

По данным на 27 июля, в мире насчитывается более 16,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 645 тысяч скончались, еще 9,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.

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