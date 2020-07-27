Женщины-лидеры стран оказались успешнее в борьбе с коронавирусом

05:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Лагард высоко оценила ответ
По данным издания, оценки главы ЕЦБ действительно верны.
Так, в пятерку стран, которыми управляют мужчины, с наибольшим числом случаев заражений на один миллион человек входят Бахрейн (22,1 тысячи), Чили (17,5 тысячи), Панама (12,9 тысяч), Армения (12,2 тысячи) и США (11,9 тысячи). Наихудшие показатели стран, где руководят женщины, — Бельгия (5,5 тысячи), Боливия (5,4 тысячи), Швейцария (3,9 тысячи), Германия (2,4 тысячи) и Дания (2,3 тысячи).
При этом корреляция между успехом страны в борьбе с коронавирусом и тем, управляет ли ей женщина, заметна и с учетом поправок на расходы на здравоохранение, развитость туризма и плотность населения.
Так, в странах с одинаковой численностью населения — Ирландии и Новой Зеландии — число выявленных случаев отличается в 25 раз по состоянию на конец июля.
В исследовании экономистов Суприи Гарикипати и Умы Камбхампати (Supriya Garikipati, Uma Kambhampati) выдвинута гипотеза, что страны, которые возглавляют женщины, лучше справились с коронавирусом благодаря качествам, присущим
«Даже с учетом институционального контекста и других мер контроля, страны, во главе которых стоят женщины, получили преимущество в нынешнем кризисе», — заключили исследовательницы.
По данным на 27 июля, в мире насчитывается более 16,1 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 645 тысяч скончались, еще 9,2 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР.