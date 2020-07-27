Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 июляОткрытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, день рождения гамбургера и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки на тему семьи
20Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ
11:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Не помещающиеся на пляжах туристы в Сочи попали на видео и ужаснули местных

В Сочи один из отдыхающих снял на видео пляж, на котором собралось слишком много туристов, и вызвал негодование среди местных жителей.

Ролик публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

На записи видно, как толпы путешественников пришли на пляж в Имеретинке. Некоторые загорают на гальке или стоят у берега, в то время как другие плещутся в воде. «В Имеретинке не протолкнуться: ни на утренних пляжах, ни на вечерних набережных. Даже у бассейнов свободных лежаков достает не всем, как и столиков в барах», — говорится в описании к публикации.

Жители города ужаснулись увиденному в комментариях. «Пусть все в Турцию летят. Пора разгрузить российский курорт», «А чего хорошего? Стоят как в автобусе и не купаются, и не позагорать, места нет. Затопчут! Про короновирус я даже и не говорю», «Это может считаться счастьем разве что для продавцов шаурмы и прочей дребедени», — писали они.

 Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
Осы свили улей в диване россиян. Фото
За сутки в России выявили еще 5635 новых случаев коронавируса
Ураган «Ханна» обрушил часть стены Трампа (видео)
У Антона Шипулина и его семьи обнаружен коронавирус
Какие услуги ЖКХ можно не оплачивать
Россиянам напомнили о наступлении самой жаркой пятидневки года
Безлюдно и дешево. Что ждет россиян на курортах Турции
Названо заболевание повышающее риск смерти при COVID-19
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Зачем скупают банковские карты Вопрос в цене
Авто
В Mercedes создали фронтальные подушки для задних пассажиров Новый S-Класс станет первым автомобилем в мире с такой технологией
Кино
Умерла 104-летняя звезда фильма «Унесенные ветром» Оливия Де Хэвилленд была одной из самых востребованных актрис Золотого века Голливуда
Новости партнеров
70-летняя Варлей в бикини: на это стоит посмотреть даже молодым
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Популярные темы на «Детях»
Помощь свекрови 1333
90е и нищета в крупных городах. 843
Сопли на море - 2 678
Психология нищих 567
Леди
Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом фото Кристина показала милое фото с мамой.
Новости партнеров
Жириновский разъяснил Мишустину, почему народ так вступился за Фургала
Ешьте эту специю, и рак вам не грозит
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ефремов уже почти при смерти
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь