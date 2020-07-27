10:07 (мск), источник: ТАСС
Социологи выяснили, что «привязывает» молодежь к городу
Исследователи предполагают, что для появления привязанности необходимо четыре года проживания на одном месте.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Социологи Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что наличие в городе зеленых зон и парков эмоционально «привязывает» молодежь к нему. А для появления эмоциональной связи с местом необходимо минимум четыре года, сообщили в
«Если город предлагает комфортную повседневную жизнь, молодые люди эмоционально привязываются к нему, испытывают чувство гордости и не планируют уезжать. Наибольшее значение для комфортного проживания имеют два фактора — доступное жилье и наличие зеленых зон, парков. При этом зеленые зоны создают конкуренцию традиционным кафе и являются важной составляющей не только настоящего, но и будущего», — сказали в вузе, отметив, что третьим базовым критерием комфорта является развитая транспортная инфраструктура.
Всего в ходе исследования социологи опросили 750 жителей Екатеринбурга в возрасте 18−30 лет.
Ученые предполагают, что для появления привязанности необходимо четыре года проживания на одном месте.
Следовательно, при частых сменах города и кратком пребывании в том или ином месте у человека просто не успевает произойти эмоциональная привязанность, как не успевает сформироваться и отношение, схожее с отношением «местного» жителя.
На протяжении многих лет исследователи отмечают низкую вовлеченность молодежи в процесс трансформации городского пространства, при этом она готова включаться в этот процесс с учетом своих представлений о комфорте и значимых потребностях.
Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований и властями Свердловской области в рамках проекта «Право на город: социальная активность, мобилизация и участие молодежи».