11:25 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые заявили о сексизме в российской науке
Ученые пожаловались на дискриминацию по гендерному признаку в отечественной науке.
По словам главного научного сотрудника Института образования ВШЭ Ирины Абанкиной, ректорский корпус и состав ученых советов в России состоит преимущественно из мужчин.
«Беглого взгляда на российский ректорский корпус и состав ученых советов хватает, чтобы картина гендерной дискриминации в российском высшем образовании встала в полный рост», — пояснила она.
В целом Россия сильно отстает от Запада в плане соблюдения гендерного баланса в науке, уверен президент
«Мне известны многие российские
Ранее американский ученый Лоуренс Краусс в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что