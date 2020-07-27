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11:25 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые заявили о сексизме в российской науке

Ученые пожаловались на дискриминацию по гендерному признаку в отечественной науке.

Источник: Агентство «Москва»

По словам главного научного сотрудника Института образования ВШЭ Ирины Абанкиной, ректорский корпус и состав ученых советов в России состоит преимущественно из мужчин.

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«Беглого взгляда на российский ректорский корпус и состав ученых советов хватает, чтобы картина гендерной дискриминации в российском высшем образовании встала в полный рост», — пояснила она.

В целом Россия сильно отстает от Запада в плане соблюдения гендерного баланса в науке, уверен президент Русско-американской научной ассоциации RASA-USA Александр Кабанов.

«Мне известны многие российские женщины-ученые. Но среди, например, избранных членов РАН их довольно мало», — сказал он и добавил, что откровенно сексистские заявления до сих пор характерны для представителей российской науки.

Ранее американский ученый Лоуренс Краусс в своей статье для газеты Wall Street Journal заявил, что из-за опасений быть обвиненными в расизме в США закрываются целые научные направления, а видные специалисты вынуждены покидать свои посты. Под угрозой находятся естественные науки, где традиционно мало ученых-афроамериканцев.

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