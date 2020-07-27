13:20 (мск), источник: RNS
Тимати объявил об уходе из Black Star
Рэпер Тимати покидает музыкальный лейбл Black Star и становится независимым агентом. Об этом он сообщил в своем
«Моя миссия в ООО “Музыкальный Лейбл Блэк Стар” подошла к концу. Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании и не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности», — написал музыкант.
По словам рэпера, его уход из лейбла является взвешенным решением партнеров, которые проработали вместе больше 20 лет.
Он поблагодарил Павла Курьянова (Пашу) и Вальтера Леруссе, а также остальных «старожилов» лейбла, и пожелал им удачи в будущем.
«Обозначу на опережение: у меня большие самостоятельные планы. А на многие ваши вопросы ответит мой новый альбом в конце сентября», — добавил он.
Тимати уточнил, что сохранит свою учредительские доли и права в таких проектах, как «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг» и «Блэк Стар Карвош». Компании «13 Барбершоп и Тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» переходят в его ведомость.