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13:20 (мск), источник: RNS

Тимати объявил об уходе из Black Star

Рэпер Тимати покидает музыкальный лейбл Black Star и становится независимым агентом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Источник: РИА "Новости"

«Моя миссия в ООО “Музыкальный Лейбл Блэк Стар” подошла к концу. Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании и не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности», — написал музыкант.

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По словам рэпера, его уход из лейбла является взвешенным решением партнеров, которые проработали вместе больше 20 лет.

Он поблагодарил Павла Курьянова (Пашу) и Вальтера Леруссе, а также остальных «старожилов» лейбла, и пожелал им удачи в будущем.

«Обозначу на опережение: у меня большие самостоятельные планы. А на многие ваши вопросы ответит мой новый альбом в конце сентября», — добавил он.

Тимати уточнил, что сохранит свою учредительские доли и права в таких проектах, как «Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг» и «Блэк Стар Карвош». Компании «13 Барбершоп и Тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» переходят в его ведомость.

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