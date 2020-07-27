Сколько стоит отдохнуть в Танзании?

С 1 августа Россия открывает авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Если с первыми двумя странами наши соотечественники знакомы (в прошлом году россияне совершили 305 тысяч поездок в Великобританию и более 7 миллионов — в Турцию), то о Танзании, оказалось, гражданам известно немного. Число поисковых запросов по слову «Танзания» за сутки выросло в 65 раз: помимо отзывов, погоды и времени перелета, наши туристы искали информацию о том, где именно находится государство, в которое можно будет улететь меньше чем через неделю.
А в 70 раз увеличилось число поисков авиабилетов в Танзанию. Для сравнения: на новостях об открытии границ количество поисков билетов в Турцию выросло в три раза, а в Великобританию — в пять раз. Но и путешествие в эту африканской стране, расположенную на берегу Индийского океана, обойдется дороже, чем в Турцию или Великобританию.
Так, авиабилеты по маршруту Москва — Занзибар — Москва с 8 по 15 августа обойдутся в 64,6 тысячи рублей с человека. Прямых регулярных рейсов между Россией и Танзанией нет, поэтому перелет с пересадками в Дохе, время в пути — 16,5 часов. За неделю в пятизвездочной гостинице придется выложить 93 тысячи рублей (двухместный номер, в стоимость включен завтрак). Если звездность отеля не принципиальна, есть более дешевые варианты, например, стандартный номер в «трешке» с хорошими отзывами и в пяти минутах ходьбы от пляжа стоит 26 тысяч рублей (в стоимость включен завтрак).
Для въезда в Танзанию гражданам России нужна виза, оформляется она в аэропорте по прилету, а стоит 50 долларов (3580 рублей при курсе доллара 71,61 рубля).
Важно: срок действия загранпаспорта должен быть не менее шести месяцев на момент въезда, время пребывания ограничено 90 днями.
Еще около 2000 рублей — страховка. Путешественники, побывавшие в Танзании, рекомендуют не экономить на ней. Дело в том, что в стране можно подхватить малярию.
И порядка 2000 рублей нужно заложить на такси из аэропорта до гостиницы (и, соответственно, столько же на обратную дорогу).
Итого недельное путешествие в Танзанию при самостоятельной организации обойдется в 166360 рублей на двоих (включая авиаперелет, проживание в трехзвездочной гостинице, две визы, две поездки на такси из аэропорта и обратно).
Путешествие в Танзанию по туристической путевке немного дороже, но зато рейсы (хотя бы в одну сторону) прямые, не надо решать вопрос с трансфером, а еще в стоимость включена медицинская страховка. Так, тур с вылетом 5 августа и возвращением 12 августа стоит 168 тысяч рублей за двоих. За эти деньги: проживание в трехзвездочной гостинице (включены завтраки), расположенной в 50 метрах от пляжа. Туда — рейс прямой, а вот обратно с двумя пересадками: в Найроби и в Амстердаме.