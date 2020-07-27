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27 июля, источник: Forbes

Распродажа «золотых паспортов»: коронавирус подстегнул интерес россиян к иностранному гражданству

Во время пандемии вид на жительство в других странах и второе гражданство стали для россиян альтернативой выездным визам. Сейчас некоторые «золотые паспорта» можно купить дешевле, чем до эпидемии.

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Источник: Reuters

«Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей», — говорит директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева. В Knight Frank отмечают рост числа обращений примерно на 20% за март — май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM.

Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года.
Алексей Илюхин
старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth

Knight Frank фиксирует высокий спрос со стороны россиян на ВНЖ в Евросоюзе, самая популярная страна в регионе — Португалия. На втором месте по числу обращений — страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис), на третьем месте — островные Кипр и Мальта. Эти юрисдикции считаются более экономным вариантом для получения ВНЖ по сравнению с большинством стран ЕС.

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Рост спроса на программу получения гражданства Мальты в обмен на инвестиции, по мнению экспертов Henley & Partners, является скорее техническим: по действующей программе подать документы можно до 31 июля. «Многие хотели успеть оформиться в закрывающееся окно», — отмечает знакомый с ситуацией бизнесмен. Популярность же Кипру добавили скидки на островную недвижимость до 30% от текущей стоимости объектов, отмечает Шалаева.

По данным Henley & Partners, среди европейских стран россияне сейчас активно рассматривают также вариант получения паспорта Черногории. Эта страна запустила программу предоставления гражданства через инвестиции лишь в ноябре 2019 года, инвестиционный порог в ней составляет $250 000.

Паспорта со скидкой

Спрос на страны Карибского бассейна у россиян во многом вырос благодаря скидкам на «золотые паспорта», которые ввели эти юрисдикции в последние несколько месяцев. Сент-Китс и Невис (такой паспорт имеет основатель Telegram Павел Дуров) в этом году снизил порог инвестиций для получения ВНЖ со $190 000 до $150 000.

Многие страны Карибского бассейна дают возможность получить гражданство уже при инвестициях от $100 000.
Марина Шалаева
директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank
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В 2013 году покупка паспорта Сент-Китса и Невиса обошлась Дурову в $250 000. Стоимость программы «гражданство в обмен на инвестиции» в начале июля скорректировала еще одна страна карибского бассейна — Доминика. В новых правилах этой страны снижен размер взноса в экономический фонд с $75 000 до $50 000 и расширено понятие «иждивенца» (теперь ими могут считаться люди не до 18, а до 30 лет), отмечает Полина Кулешова, представитель Henley & Partners.

По данным Bloomberg, страны Карибского бассейна стали снижать цены по программам предоставления гражданства в обмен на инвестиции в связи с резким сокращением доходов от туризма на фоне пандемии. Пока речи о двукратном снижении инвестиционного порога нет, но, вероятно, основная борьба за клиента еще впереди, отмечает руководитель юридического департамента UFG WM Wealth Management Николай Варгасов.

Рынок остается достаточно конкурентным, что заставляет основных игроков быстро реагировать на внешние вызовы и компенсировать потерянные доходы из-за провала этого курортного сезона за счет понижения планки по программам предоставления гражданства в обмен на инвестиции.
Николай Варгасов
руководитель юридического департамента UFG WM Wealth Management
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Эксперты объясняют часть спроса на ВНЖ сохранением ограничений ЕС на въезд для россиян. Паспорта стран Карибского бассейна выступают в первую очередь альтернативой въездным визам, выдача которых сейчас не производится, отмечает Варгасов. К тому же во время пандемии вид на жительство и гражданство, в отличие от виз, могли давать возможность въезжать в эти страны.

По прогнозу Knight Frank, рост спроса на иностранные паспорта и ВНЖ продолжится осенью, когда многие страны откроют границы для иностранцев, и клиенты смогут посмотреть объекты для инвестиций на месте.

Часть спроса со стороны клиентов на второй паспорт эксперты также объясняют появившимся во время карантина свободным временем и новыми приоритетами. «Во время карантина многие клиенты сфокусировались на личных активах и семейных делах, в том числе миграционных вопросах», — отмечает Варгасов.

Екатерина Кравченко

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