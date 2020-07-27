В российских школах не будут вводить дистанционное обучение

«Мы говорим о традиционной классической форме обучения с 1 сентября, не планируем вводить дистанционное обучение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счет дистанционного обучения, но это дополнительные возможности», — сказал Кравцов на брифинге в правительстве РФ в понедельник.
Он сообщил, что «в начале следующего года для учащихся будет проведена диагностика знаний, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать методическую помощь».
«За эту работу не будут выставляться оценки», — подчеркнул министр. По его словам, в министерстве хотят понять «реальную картину уровня знаний детей», чтобы устранить возможные пробелы в их образовании.
«Мы начали подготовку к новому учебному году, готовимся, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь опыт, наработанный в рамках проведения ЕГЭ, будет использован при организации обучения в школах, все требования Роспотребнадзора будут учтены», — сказал Кравцов.
Он напомнил, что с 1 сентября по 5 тыс. рублей дополнительно будут выплачивать классным руководителям, при этом никакие другие выплаты отменены не будут. Кроме того, начальные школы будут обеспечивать горячим питанием.