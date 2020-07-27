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15:13 (мск), источник: Интерфакс

В российских школах не будут вводить дистанционное обучение

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах, но некоторые его возможности будут использоваться, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы говорим о традиционной классической форме обучения с 1 сентября, не планируем вводить дистанционное обучение. Новые возможности для учителей и учащихся будут организованы за счет дистанционного обучения, но это дополнительные возможности», — сказал Кравцов на брифинге в правительстве РФ в понедельник.

Он сообщил, что «в начале следующего года для учащихся будет проведена диагностика знаний, чтобы выявить дефицит в знаниях и оказать методическую помощь».

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«За эту работу не будут выставляться оценки», — подчеркнул министр. По его словам, в министерстве хотят понять «реальную картину уровня знаний детей», чтобы устранить возможные пробелы в их образовании.

«Мы начали подготовку к новому учебному году, готовимся, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь опыт, наработанный в рамках проведения ЕГЭ, будет использован при организации обучения в школах, все требования Роспотребнадзора будут учтены», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что с 1 сентября по 5 тыс. рублей дополнительно будут выплачивать классным руководителям, при этом никакие другие выплаты отменены не будут. Кроме того, начальные школы будут обеспечивать горячим питанием.

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