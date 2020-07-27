О чем говорят помидоры

Как выяснили инженер-электрик из Алабамского университета в Хантсвилле Юрий Штессель и его коллега, биохимик Сергей Волков из Университета Оуквуд, опубликовавшие свои исследования в издании Communicative & Integrative Biology, растения могут обмениваться сигналами, не только, если они растут в почве рядом другом с другом, но даже если находятся в разных горшках — главное, чтобы между этими горшками был перекинут электропроводник (в эксперименте использовалась серебряная проволока).
Поначалу исследователи наблюдали «беседу» растений одного вида — помидоров, однако позже выяснилось, что в одной сети могут успешно общаться разные растения, к примеру, алоэ и капуста.
«Я вполне допускаю, что сигналы могут передаваться через корневую систему и распространяться через почву от помидора к, скажем, дубу, причем сама почва будет играть роль проводника», — полагает Штессель.
Хотя по результатам своего исследования ученые не смогли прийти к однозначному выводу, о чем именно говорят растения, и являются ли отправляемые ими сигналы осознанным действием, потенциально такая сеть открывает огромные возможности. Ведь если бы удалось найти ключ к этому шифру, мы смогли бы узнать, что тревожит растения, чем они болеют или что им угрожает. А там и рукой подать до полноценного общения.
Ну, а сами ученые уже наметили новую область исследований.
«Во-первых, никто до сих пор не изучал досконально когнитивную обработку электрических сигналов, отправляемых и получаемых растениями, — говорит Штессель, — к тому же совершенно не изучен способ общения растений с помощью электроволн, передаваемых по воздуху».