Могут ли отправить на карантин во время отпуска в Турции?

С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с Турцией. Границы для въезда иностранных граждан, в том числе туристов, эта страна открыла еще в июле.
В посольстве России в Анкаре составили памятку для российских граждан, въезжающих на территорию Турции, и опубликовали ее на официальной странице представительства в Facebook. Среди прочего, посольство настоятельно напоминает о необходимости приобретать медицинские страховки на время поездки. Как сообщают турецкие власти, были разработаны специальные страховки, которые включают обслуживание в случае заражения коронавирусной инфекцией. Приобрести их можно у туроператоров, во время покупки авиабилетов, а также в аэропортах до прохождения паспортного контроля.
Нужно ли отправляющимся на отдых в Турцию делать тест на COVID-19?
Массовые тестирования прибывших пассажиров на коронавирус проводиться не будут. Также нет необходимости предоставлять справку об отсутствии COVID-19 тем, кто прилетает в страну.
Тем не менее, по сообщениям турецких СМИ, в аэропортах крупных туристических центров, таких как Анталья, Даламан, Стамбул, будут организованы центры диагностики. Там желающие смогут сделать тест на COVID-19 за плату — в районе 15 евро.
Что за информационную форму должны заполнять авиапассажиры?
Во время полета все пассажиры в обязательном порядке заполняют информационную форму. В документе необходимо указать личные данные, номер места в салоне самолета, адрес пребывания в Турции, контактные данные, а также информацию о симптомах болезни или их отсутствии.
Как будет проходить проверка в аэропорту?
В терминале аэропорта до паспортного контроля всем прибывшим будут измерять температуру. Если выявлена повышенная температура, пассажир должен будет пройти проверку на COVID-19. При обнаружении свойственных коронавирусу симптомов гражданин будет помещен в карантин или изоляцию и направлен в больницу для более подробного медицинского обследования.
Если по результатам обследования будет выявлен COVID-19, информация о лицах, которые могли близко контактировать с заболевшим, передается в Управление здравоохранения Турции. Как сообщают в российском посольстве, к этим лицам относятся люди, сидевшие самолете на расстоянии двух метров от зараженного, то есть пассажиры, сидевшие на двух креслах спереди, двух креслах сзади и двух креслах по бокам от выявленного больного. Если же заболевший сидел у прохода, то списку потенциальных заразившихся добавляются еще и пассажиры, занимавшие места по диагонали спереди и сзади от зараженного.
Будут ли изолировать контактных лиц?
Да. Пассажиров, которые будут определены как контактировавшие с больным в самолете, поместят в 14-дневный карантин/изоляцию.
Какие ограничительные меры из-за COVID-19 действуют в Турции?
На данный момент в Турции остается обязательным соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок. Причем средства индивидуальной защиты необходимо носить не только в общественных местах, но и на улице в большинстве городов, в том числе в Анкаре, Стамбуле, Измире, Мугле. За нарушение санитарно-эпидемиологических ограничений, а именно отсутствие маски, турецкое законодательство предусматривает штраф в 900 турецких лир (порядка 9300 рублей).