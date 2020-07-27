Выявлен первый в Великобритании случай коронавируса у домашнего кота

Коронавирус был обнаружен у кота в ходе тестов в лаборатории города Уэйбридж на
Напротив, по предварительным данным, кот заразился COVID-19 от своих хозяев, у которых ранее выявили коронавирус. В настоящее время и кот, и его владельцы полностью оправились от коронавируса, они не успели заразить ни других животных, ни людей, отмечается в сообщении.
По ее словам, у заразившегося кота были только легкие симптомы, животное выздоровело за несколько дней. Миддлмисс заверила, что ее ведомство будет следить за ситуацией и выпустит новые рекомендации для владельцев домашних животных, если обстановка ухудшится.
Медицинский директор Управления общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойль призвал население не паниковать
В мае сообщалось, что возбудитель COVID-19 был выявлен у домашней кошки в Москве. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ее ведомство займется изучением вопроса, может ли человек заразиться коронавирусом от кошки.
В апреле коронавирус выявили у двух домашних кошек в американском штате