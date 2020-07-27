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27 июля, источник: Интерфакс

Выявлен первый в Великобритании случай коронавируса у домашнего кота

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Специалисты в Великобритании выявили первый в стране случай заражения коронавирусом нового типа домашнего кота, об этом сообщается в понедельник на сайте британского правительства.

Коронавирус COVID-19
27 июляВ Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:35 MSK, 27.07
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Источник: AP 2020

Коронавирус был обнаружен у кота в ходе тестов в лаборатории города Уэйбридж на юго-востоке Англии в прошлую среду, 22 июля. В сообщении правительства подчеркивается, что в настоящее время нет доказательств того, что домашние животные могут заражать людей коронавирусом.

Напротив, по предварительным данным, кот заразился COVID-19 от своих хозяев, у которых ранее выявили коронавирус. В настоящее время и кот, и его владельцы полностью оправились от коронавируса, они не успели заразить ни других животных, ни людей, отмечается в сообщении.

Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс назвала данный случай «очень редким».
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По ее словам, у заразившегося кота были только легкие симптомы, животное выздоровело за несколько дней. Миддлмисс заверила, что ее ведомство будет следить за ситуацией и выпустит новые рекомендации для владельцев домашних животных, если обстановка ухудшится.

Медицинский директор Управления общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойль призвал население не паниковать из-за этого инцидента. Он также рекомендовал британцам регулярно мыть руки, в частности, до и после контакта с домашними животными.

В мае сообщалось, что возбудитель COVID-19 был выявлен у домашней кошки в Москве. После этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ее ведомство займется изучением вопроса, может ли человек заразиться коронавирусом от кошки.

В апреле коронавирус выявили у двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк.

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