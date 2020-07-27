Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 июляОткрытие XXX летних Олимпийских игр в Лондоне, день рождения гамбургера и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
33Лучшие астрономические фото 2020 года
1210 лет назад Москву на месяц окутал смог
17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Посетители зоопарка в Бельгии могут переночевать с дикими животными

Гостиничные номера расположены прямо в вольерах местных обитателей

Ботанический сад и зоопарк Пайри-Дайза в Бельгии предлагает своим гостям необычный опыт — все желающие могут остановиться в специальных гостиничных номерах или отдельных домиках, которые расположены в вольерах диких животных.

К примеру, есть несколько номеров со стеклянной стеной, которая выходит прямо в аквариум моржей и белых медведей, так что у посетителей будет масса времени понаблюдать за этими животными, лежа в кровати.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Еще несколько домиков выходят большими окнами в вольер с пингвинами, тиграми, волками и бурыми медведями, наблюдать за которыми можно безопасно и с максимально близкого расстояния.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Минпросвещения объявило формат нового учебного года
В Москве затопило лестницу на станции метро (видео)
Бывший гонщик «Формулы-1» разбил машину стоимостью миллион евро
Во Вьетнаме произошла вспышка «более агрессивного» вида COVID-19
В Китае максимальный прирост зараженных COVID-19 с марта
Переполненные пляжи Сочи показали на видео
Тимати объявил об уходе из Black Star
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Россияне скупают неочевидные гаджеты За несколько месяцев дома всем резко захотелось заняться спортом
Авто
В Госдуме хотят внести правила управления электросамокатом в ПДД На тротуарах и велодорожках скорость могут ограничить на отметке 20 км/ч
Кино
Якубович не собирается уходить из «Поля чудес» Ведущий работает в телешоу с 1991 года
Новости партнеров
Единороссы будут оказывать помощь медикам до самого конца пандемии
Как сложилась жизнь 41-летней дочери Игоря Николаева, живущей в США
Концерн «Калашников» удивил своим новым оружием
Как сейчас выглядит мальчик из "Игрушки"
Дети
38-летнюю Ксению Собчак поздравляют с беременностью (фото) В сети обсуждают новый снимок телезвезды
Леди
Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом фото Кристина показала милое фото с мамой.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь