17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Посетители зоопарка в Бельгии могут переночевать с дикими животными
Гостиничные номера расположены прямо в вольерах местных обитателей
Ботанический сад и зоопарк
К примеру, есть несколько номеров со стеклянной стеной, которая выходит прямо в аквариум моржей и белых медведей, так что у посетителей будет масса времени понаблюдать за этими животными, лежа в кровати.
Еще несколько домиков выходят большими окнами в вольер с пингвинами, тиграми, волками и бурыми медведями, наблюдать за которыми можно безопасно и с максимально близкого расстояния.
Екатерина Гура