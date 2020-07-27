Уставшие от карантина миллениалы и зумеры стали проблемой для сдерживания пандемии

Накопившаяся за несколько месяцев психологическая усталость от социальной дистанции превратилась в серьезную проблему для сдерживания пандемии. Это особенно характерно для молодых людей, которые меньше боятся коронавируса и теряют намного больше от необходимости сидеть дома, пишет Bloomberg.
И похоже, теперь рост заболевших не удается остановить, несмотря на повторно введенные ограничения, отмечает агентство. Тревожная тенденция показывает, что сдерживающие социальные барьеры неэффективны в течении длительного периода, хотя ранее в этом году они доказали свою состоятельность по всему миру.
По словам профессора клинической медицины в Медицинской школе Австралийского национального университета в Канберре Питера Коллинона, проблема создана людьми 20−30 лет, которым нужно изменить свое поведение.
«Это люди, которые в наибольшей степени подвержены экономическим и социальным последствиям изоляции, но меньше всего страдают от этой болезни», — пояснил Коллинон.
Причины их выхода из дома варьируются от необходимости работать или ухаживать за другими людьми до желания посещать бары, ночные клубы и даже «коронавирусные вечеринки», участники которых намеренно хотят подхватить инфекцию. Все это заставило общественных деятелей, таких как директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, призвать молодых людей к ответственности и не участвовать в «распространении пандемии».
У правительств государств, которые сталкиваются с резким ростом числа случаев и вынуждены ждать эффективную вакцину еще несколько месяцев, есть и другие варианты действий, кроме призывов остаться дома, пишет Bloomberg. «Как можно поддерживать такое поведение в этой группе, когда медицинские последствия для них намного мягче, чем для людей 70 и 80 лет, однако экономические последствия гораздо серьезнее? Это дилемма, для которой у меня нет ответа», — подчеркнул Коллинон.
Клара Минак