Иностранцы в соцсетях пытаются разобрать русский почерк

В конце июля пользователь Twitter с ником Christian, живущий в американском штате Техас, опубликовал несколько снимков русских рукописей. Автор отметил, что увиденное сильно его поразило, так как строки выглядели совсем не читабельно.
В комментариях пользователи принялись обсуждать «русский почерк» и постить мемы. К дискуссии быстро присоединились пользователи из России, которые объяснили, что примеры на фото часто встречаются в рецептах, а потому такой почерк часто называют «медицинским».
В комментариях россияне также стали показывать примеры хорошего и плохого почерка. Некоторые авторы признались, что пишут настолько плохо, что и сами иногда не могут разобрать написанное. Однако это скорее исключение из правил, и «русский почерк», на самом деле, не такой уж и страшный.