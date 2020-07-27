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18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Иностранцы в соцсетях пытаются разобрать русский почерк

Но иногда его сложно понять даже самим авторам.

В конце июля пользователь Twitter с ником Christian, живущий в американском штате Техас, опубликовал несколько снимков русских рукописей. Автор отметил, что увиденное сильно его поразило, так как строки выглядели совсем не читабельно.

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В комментариях пользователи принялись обсуждать «русский почерк» и постить мемы. К дискуссии быстро присоединились пользователи из России, которые объяснили, что примеры на фото часто встречаются в рецептах, а потому такой почерк часто называют «медицинским».

Это рукописи великой княгини Татьяны примерно 1915 года. Она также написала: «Дайте мне знать, если не сможете разобрать мой почерк? Если нет, то я постараюсь писать более разборчиво…»
А так выглядит записка от русского врача

В комментариях россияне также стали показывать примеры хорошего и плохого почерка. Некоторые авторы признались, что пишут настолько плохо, что и сами иногда не могут разобрать написанное. Однако это скорее исключение из правил, и «русский почерк», на самом деле, не такой уж и страшный.

Люди говорят, что у меня самый плохой почерк, который они когда-либо видели
Вы можете писать непонятным почерком на любом языке мира. По моим ощущениям, такой почерк у 5% людей, и это нормальная статистика. Такой каллиграфии учат в школе, и она читабельна.

Екатерина Гура

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