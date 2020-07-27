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18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник прославился в соцсетях благодаря необычной серии автопортретов

За несколько дней он создал пять полноценных картин.

В середине июля художник из США с ником Seama запустил персональный флешмоб, который прославил его в соцсетях. В течение нескольких дней он рисовал себя, рисующего себя.

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С каждой новой картиной задача усложнялась из-за количества «персонажей», кроме того, автопортреты он рисовал разными материалами и в разных техниках.

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К концу июля у Seama было уже пять автопортретов, но, судя по всему, свой челлендж художник еще не закончил.

Екатерина Гура

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