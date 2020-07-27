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18:59 (мск), источник: РБК

На севере Москвы из-за ливня затопило дороги и подземные переходы

Ливни в Москве привели к подтоплениям дорог, автомагистралей и подземных переходов. В Гидрометцентре сообщили, что нынешнее лето может стать самым дождливым за всю историю наблюдений.

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Из-за дождя произошло подтопление целого ряда дорог, в том числе участков крупных магистралей, на севере и северо-западе Москвы. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) сообщили РБК, что из-за осадков подтопило также переход одной из станций Московского центрального кольца (МЦК) — станции «Ботанический сад».

«В связи с обильными осадками с территории города в подуличный переход станции по лестнице поступает вода. Она отводится в дренажную систему вестибюля. Угрозы безопасности нет», — уточнил представитель МЖД. По его словам, МЦК работает в штатном режиме и движение поездов осуществляется в соответствии с графиком, а для ликвидации подтопления на место происшествия были отправлены бригады специалистов.

В ЦОДДе сообщили о подтоплении на Енисейской улице на северо-востоке и на улице Свободы на северо-западе столицы. Движение в сторону Волоколамского шоссе также затруднено. Также оказались подтопленными участки, примыкающие к Дмитровскому шоссе, — 3-й Нижнелихоборский проезд и Красностуденческий проезд, проезжая часть под Ростокинским мостом (развороты под проспектом Мира).

На внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) из-за подтоплений образовалась пробка почти на 5 км. Из-за дождя движение также затруднено под Останкинским путепроводом и на съезде с ТТК на Бутырскую улицу в сторону области, на Красностуденческом проезде при выезде на Дмитровского шоссе, на пересечении Большой Академической и Северо-Восточной хорды.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах, в доме престарелых «Вторая молодость» на северо-востоке Москвы затопило цокольный этаж, вода поднялась по щиколотку. В помещении находилось десять человек, их перевели на верхний этаж, пострадавших нет.

Подтопления произошли также и в московских новостройках. В жилом комплексе «Грин Парк» на Березовой аллее на северо-востоке Москвы вода залила кладовые помещения и паркинг. Управляющая компания для просушки частично отключила электричество и лифты, передает ТАСС. Из-за сильного ливня также произошла протечка в подземном паркинге жилого комплекса Silver. В пресс-службе AFI Development агентству сообщили, что характер протечек локальный, поэтому необходимости в привлечении аварийных служб нет.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 18:00, в Москве зафиксированы 7-балльные пробки. «Бордовые» заторы зафиксированы в том числе на проспекте Мира и на Дмитровском шоссе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предположил, что лето 2020 года может стать самым дождливым в истории метеонаблюдений в столице. По его словам, к 23 июля в Москве уже выпала месячная норма осадков.

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