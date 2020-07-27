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20:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Кузнецова призвала не связывать радугу с ЛГБТ

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова призвала не связывать символ радуги с движением за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) и не подвергать запрету этот символ примирения и радости. Ранее глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например у мороженого «Радуга». Она также сравнила этот символ со свастикой.

Источник: РИА "Новости"

«Давайте тогда вычеркнем и физическое явление — дисперсия, по-моему, называется, давайте по физике перестанем это проходить… Ну уже совсем до такого-то доходить не надо. Всему есть предел. Есть наша радуга, и пусть она будет всегда символом света, мира, прекрасного, доброго. Это же символ примирения, радости», — сказала Кузнецова журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов ранее заявил, что дизайн мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционной ориентации. «Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — сказал он. После этого Лахова заявила «РИА Новости», что больше не хочет обсуждать свои критические высказывания о мороженом «Радуга», поскольку вокруг ее слов уже накрутили «черт-те что». В Кремле сочли сравнение флага ЛГБТ со свастикой перегибом.

Речь о символике ЛГБТ во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции 3 июля зашла в связи с появлением радужного флага на здании посольства США в Москве. Он был вывешен 25 июня в честь празднования дня этого флага. Президент России Владимир Путин на это заявил, что в России никого не ограничивают из-за сексуальной ориентации или других признаков. Он также напомнил, что пропаганда гомосексуализма в России запрещена. По поводу самого флага господин Путин сказал, что американские дипломаты «кое-что показали по поводу того, кто там работает».

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