Дистанционка, сложности ЕГЭ и перемены в образовании: интервью с министром просвещения

— Сергей Сергеевич, на прошлой неделе премьер назвал дату — 20 августа, когда будет принято окончательное решение о том, каким будет новый учебный год, онлайн или офлайн. Исходя из чего будет принято это решение?
— Мы готовимся в целом традиционно открыть наши школы. Понятно, что если по
Ни в коем случае не перейдем на дистанционное обучение, но информационные технологии будут подспорьем традиционному классическому обучению.
— Некоторое время назад Роспотребнадзор выпустил новые требования к школам. Многих они немножко испугали, в первую очередь самих школьников. Это касается того, что они должны находиться все время в одном и том же классе, не выходить на перемены, у всех будет разное время начала уроков.
— Мы понимаем, что от больших массовых мероприятий до 1 января стоит по понятным причинам отказаться, но, как я уже сказал, традиционные занятия будут, будет проведена и дезинфекция школ, будут использованы определенные средства защиты, термометрия на входе. Мы договорились с Министерством здравоохранения, что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября в каждой школе будет присутствовать медицинский работник. Изменения условий будут, но, опять же, это в целом не нарушит традиционный учебный процесс.
— Насколько дистанционное обучение повлияло на уровень знаний? Сейчас уже вы можете подвести итоги по завершению периода ЕГЭ?
— Было принято абсолютно правильное решение, как мы сегодня уже видим, о проведении ЕГЭ. Никаких вспышек инфекции, никаких заболеваний не было. При этом экзамен прошел, как мы видим, максимально объективно, честно. И сегодня мы проанализировали результаты ЕГЭ, сравнили их с результатами за последние 4 года. Вы знаете, что результаты действуют в течение 4 лет. Так вот, по большинству предметов результаты этого года превышают средние результаты с 2016-го по 2019-й годы. Например, по русскому языку в этом году средний балл составил 71,6, а за 4 года 69,3 — рост более чем на 2 балла. По профильной математике в этом году 53,9, по итогам 4 лет — 49,6.
— Многие школьники жаловались, что трудно было сдавать химию. Даже некоторые учителя тоже испытывали трудности, когда пытались сделать эти экзаменационные работы.
— Средний результат в этом году по химии составил 54,4 балла, это даже чуть выше по итогам 4 годов. Поэтому уровень экзамена соответствует школьной программе, уровню прошлого года.
— То есть это всегда сложный экзамен — химия?
— Наверное, в этом году мы видим интерес к медицинским специальностям. Многие абсолютно правильно выбирают профессию медика и сдавали экзамен по химии. И, конечно, для многих это было волнительно. В начале следующего учебного года пройдет диагностика знаний школьников. Не для того, чтобы
— Как функционирует система летнего отдыха в условиях ограничений?
— У нас открылись федеральные лагеря «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» — там сейчас отдыхают школьники данного региона. В августе, возможно, если позволит эпидемиологическая ситуация, будут смены для детей из других субъектов России. Мы вместе с Министерством транспорта организовываем «зеленые коридоры» и надеемся, что такая возможность будет.
— Пока никаких серьезных вспышек нет по лагерям?
— Пока нет, мы постоянно мониторим ситуацию, контролируем вместе с Роспотребнадзором. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию Министерства просвещения, но