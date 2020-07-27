22:29 (мск), источник: Коммерсантъ
В первые две недели сентября в каждой школе будет присутствовать врач
Медицинский работник будет присутствовать в каждой школе России с 1 по 14 сентября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее он сообщил, что 1 сентября новый учебный год начнется в традиционном формате, а дистанционный формат обучения будет использован как дополнительный. Занятия в российских школах
«Мы договорились с Министерством здравоохранения, что в течение двух недель, с 1 по 14 сентября, в каждой школе будет присутствовать медицинский работник», — сказал Кравцов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» (цитата по ТАСС). Сергей Кравцов сообщил, что пока в планах провести линейки 1 сентября в традиционном формате.
«Мы, конечно, перестроим в том числе и обеспечение наших школ информационными технологиями. Ни в коем случае мы не перейдем на дистанционное обучение, но информационные технологии будут подспорьем традиционному классическому обучению», — сказал министр.
Ранее Роспотребнадзор и Минпросвещения разработали требования по проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Экзамен прошел с 3 июля по 25 июля.