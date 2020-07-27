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27 июля, источник: m24.ru

В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

У них также был подтвержден диагноз «пневмония».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:35 MSK, 27.07
Инфицировано818 120+5 635
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
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21.07
5842
22.07
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23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
14.0727.07
Скончалось13 354+85
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
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146
26.07
77
27.07
85
14.0727.07
Выздоровело603 329+3 079
14.07
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15.07
10424
16.07
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17.07
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21.07
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25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
14.0727.07
Инфицировано16 350 348+198 558
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
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20.07
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22.07
245636
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279775
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26.07
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27.07
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14.0727.07
Скончалось650 553+3 557
14.07
4160
15.07
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16.07
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27.07
4305
14.0727.07
Выздоровело9 443 262+139 904
14.07
151065
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Источник: Москва 24

В Москве скончались 10 пациентов с положительным результатом на COVID-19.

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Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз «пневмония».

Ранее отмечалось, что Москва занимает 24-е место по количеству новых случаев коронавируса в РФ. Так, в столице число новых случаев инфицирования составляет 5,47 на 100 тысяч человек.

В Центре клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета указали, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе вакцину.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 15,7 миллиона случаев заражения, более 640 тысяч человек скончалось. В России выявлено 818 120 случаев COVID-19, вылечились 603 329 человек, скончались 13 354.

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