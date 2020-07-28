01:18 (мск), источник: Известия
Доля Анатолии: билеты в Турцию подорожали на 30−42%
Спрос вырос в пять раз, а популярность российских курортов, напротив, снизилась.
После заявления правительства РФ об открытии рейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян. При этом цены на билеты из российской столицы туда выросли на 42%, а в Стамбул — на 30% по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» в «Туту.ру». За первый уикенд направление
В турецком парламенте «Известиям» заявили, что поток пассажиров не будет односторонним — из Турции в Россию поедут бизнесмены.
24 июля
Возобновление полетов в Турцию будет проходить в два этапа: с 1 августа откроются полеты из Москвы,
За первый уикенд после объявления об открытии Турции направление
При этом средний чек на перелет из Москвы в Анталью вырос на 42%, в Стамбул — на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена билета из Петербурга в Анталью увеличилась на 61%, а в Стамбул — снизилась на 13%.
— А вот стоимость билетов на популярные российские курорты ниже, чем в прошлом году. Так, средний чек по направлению
Тем не менее сервис зафиксировал падение спроса на полеты по внутрироссийским направлениям. После объявления о возобновлении сообщения с Турцией спрос на билеты в Симферополь, Сочи и Калининград сократился на 10%, отметили там.
— В прошедшие выходные (
В Aviasales «Известиям» пояснили: прошло слишком мало времени, чтобы однозначно говорить об изменениях в спросе на черноморские курорты РФ.
С уверенностью можно сказать, что пока российские курорты с Турцией в разных ценовых категориях, во всяком случае в части билетов. Сравните: улететь в Сочи 1 августа можно за 5099 рублей, а в Стамбул — за 30 405 рублей.
За последние три дня количество бронирований билетов в Турцию возросло в пять раз по сравнению с первой половиной месяца, подтвердила «Известиям» руководитель
— Большинство туристов (86%), запланировавших с 24 по 26 июля перелёты в Турцию, готовы отправиться в поездку через 8−30 дней после приобретения авиабилета (то есть уже в августе), 11% — через 2−3 месяца. 3% туристов и вовсе были намерены уехать в течение недели после покупки, — отметила эксперт.
По данным проведенного опроса среди клиентов сервиса, подавляющее число респондентов (80,5%) готовы скорректировать свои планы, если появится возможность улететь в Турцию. Скорее всего, интерес на
В АТОР тоже не считают, что открытие полетов за границу негативно скажется на внутреннем туризме. Россияне спланировали отпуска заранее, поэтому ожидать переноса августовских бронирований ради Турции не стоит, пояснил «Известиям»
Открытие новых направлений не повлияет на поток туристов в Крыму или Краснодарском крае, где в прошлом году отдохнуло 17 млн россиян, а в Турции — только 7 млн. Туристы сами выбирают Россию. И такая тенденция наблюдается последние три года, то есть коронавирус здесь ни при чем.
По данным Минтуризма и культуры Турции, в августе 2019 года в республике отдохнуло свыше 1 млн россиян, столько же в сентябре.
Дмитрий Горин также признал, что появление зарубежной альтернативы окажет позитивное влияние на российскую туриндустрию, поскольку этот шаг подстегнет конкуренцию.
Тому, что многие туристы вообще отложили отпуска на следующий год, способствует в том числе недавно принятое постановление правительства РФ о возможности перенести бронирования вплоть до 31 декабря 2021 года. Эта мера позволит туроператорам выполнить свои обязательства, а путешественникам заранее спланировать поездку без финансовых потерь.
— Полеты в Анталью, Даламан и Бодрум начнутся лишь 10 августа, то есть реально страна откроется лишь ко второй половине августа — сентябрю. Турсезон в это время уже будет подходить к концу, — заключил он.
Скажется на спросе также и то, что полеты в Турцию разрешили всего трем регионам — Москве, Петербургу и
Возобновление авиасообщения между РФ и Турцией будет способствовать укреплению экономических связей, в частности, притоку инвестиций, заявил «Известиям» депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз. По его словам, не только россияне заинтересованы в турецком побережье — поток будет двусторонним, но из Турции в РФ в основном поедут не туристы, а бизнесмены.
— Предприниматели из Турции ждут возобновления полетов в Россию, чтобы вернуться к
В апреле 2019 года по итогам переговоров лидеров двух стран был создан
Иностранцы, которые прилетят в Россию из Турции, а также Великобритании и Танзании, должны иметь при себе результаты теста на COVID-19, полученные не более чем за три дня до прибытия в РФ, отметили ранее в Роспотребнадзоре. Если этих анализов нет, иностранцам следует пройти их уже у нас — в течение трех дней с момента въезда.
Эльнар Байназаров