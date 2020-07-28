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01:18 (мск), источник: Известия

Доля Анатолии: билеты в Турцию подорожали на 30−42%

Спрос вырос в пять раз, а популярность российских курортов, напротив, снизилась.

Источник: Известия

После заявления правительства РФ об открытии рейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян. При этом цены на билеты из российской столицы туда выросли на 42%, а в Стамбул — на 30% по сравнению с прошлым годом, рассказали «Известиям» в «Туту.ру». За первый уикенд направление Москва-Анталья поднялось на первую позицию по популярности, на него приходится 12% всех бронирований, уточнили там. При этом интерес к российским направлениям в августе останется высоким — об этом говорит и активность спроса на бархатный сезон. В Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) «Известия» заверили, что возобновление полетов в Турцию не ударит по внутреннему туризму, поскольку бронирования на август уже закрыты.

Многие россияне перенесли отпуска на следующий год, опасаясь пандемии, поэтому ожидать, что Анталья в этом году потеснит российский юг, не стоит, отметили в АТОР.

В турецком парламенте «Известиям» заявили, что поток пассажиров не будет односторонним — из Турции в Россию поедут бизнесмены.

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Летящие цены

24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Глава оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в первую очередь Москва возобновит полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Сейчас только эти три страны соответствуют условиям для открытия границ на взаимной основе, пояснила она.

Возобновление полетов в Турцию будет проходить в два этапа: с 1 августа откроются полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа можно будет улететь в Анталью, Бодрум и Даламан, то есть на основные турецкие курорты.

За первый уикенд после объявления об открытии Турции направление Москва-Анталья взлетело с 19-й позиции на первую по популярности среди всех зарубежных направлений, доля купленных поездок по этому маршруту сейчас составляет 12% от всех билетов за рубеж, заявили «Известиям» в «Туту.ру».

Количество бронирований в Турцию в период 20—26 июля выросло в пять раз, в Великобританию — вдвое. Это увеличение реального спроса по сравнению с предыдущей неделей (13—19 июля).

При этом средний чек на перелет из Москвы в Анталью вырос на 42%, в Стамбул — на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена билета из Петербурга в Анталью увеличилась на 61%, а в Стамбул — снизилась на 13%.

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— А вот стоимость билетов на популярные российские курорты ниже, чем в прошлом году. Так, средний чек по направлению Москва-Симферополь уменьшился на 15% (вылеты с 1 июня по 31 августа, тариф туда-обратно), Москва-Сочи — на 19%. Билеты из столицы в Анапу обходятся дешевле в среднем на 21%, — подчеркнули в «Туту.ру».

Тем не менее сервис зафиксировал падение спроса на полеты по внутрироссийским направлениям. После объявления о возобновлении сообщения с Турцией спрос на билеты в Симферополь, Сочи и Калининград сократился на 10%, отметили там.

— В прошедшие выходные (25—26 июля) спрос на эти три направления был ниже на 10−11%, чем неделей раньше. Тем не менее мы ожидаем, что интерес к российским курортам этим летом останется на высоком уровне. Также мы видим, что сейчас люди уже довольно активно бронируют билеты по популярным российским направлениям на бархатный сезон, — подчеркнули в «Туту.ру».

В Aviasales «Известиям» пояснили: прошло слишком мало времени, чтобы однозначно говорить об изменениях в спросе на черноморские курорты РФ.

С уверенностью можно сказать, что пока российские курорты с Турцией в разных ценовых категориях, во всяком случае в части билетов. Сравните: улететь в Сочи 1 августа можно за 5099 рублей, а в Стамбул — за 30 405 рублей.
пресс-служба Aviasales

За последние три дня количество бронирований билетов в Турцию возросло в пять раз по сравнению с первой половиной месяца, подтвердила «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

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— Большинство туристов (86%), запланировавших с 24 по 26 июля перелёты в Турцию, готовы отправиться в поездку через 8−30 дней после приобретения авиабилета (то есть уже в августе), 11% — через 2−3 месяца. 3% туристов и вовсе были намерены уехать в течение недели после покупки, — отметила эксперт.

По данным проведенного опроса среди клиентов сервиса, подавляющее число респондентов (80,5%) готовы скорректировать свои планы, если появится возможность улететь в Турцию. Скорее всего, интерес на август-сентябрь по этому направлению будет возрастать, однако говорить о том, что российские курорты станут менее востребованы, пока рано, добавила она.

Своевременное открытие

В АТОР тоже не считают, что открытие полетов за границу негативно скажется на внутреннем туризме. Россияне спланировали отпуска заранее, поэтому ожидать переноса августовских бронирований ради Турции не стоит, пояснил «Известиям» вице-президент ассоциации Дмитрий Горин.

Открытие новых направлений не повлияет на поток туристов в Крыму или Краснодарском крае, где в прошлом году отдохнуло 17 млн россиян, а в Турции — только 7 млн. Туристы сами выбирают Россию. И такая тенденция наблюдается последние три года, то есть коронавирус здесь ни при чем.
Дмитрий Горин

По данным Минтуризма и культуры Турции, в августе 2019 года в республике отдохнуло свыше 1 млн россиян, столько же в сентябре.

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Дмитрий Горин также признал, что появление зарубежной альтернативы окажет позитивное влияние на российскую туриндустрию, поскольку этот шаг подстегнет конкуренцию.

Тому, что многие туристы вообще отложили отпуска на следующий год, способствует в том числе недавно принятое постановление правительства РФ о возможности перенести бронирования вплоть до 31 декабря 2021 года. Эта мера позволит туроператорам выполнить свои обязательства, а путешественникам заранее спланировать поездку без финансовых потерь.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин согласен, что в краткосрочной перспективе (август-сентябрь) Турции не удастся потеснить российские направления.

— Полеты в Анталью, Даламан и Бодрум начнутся лишь 10 августа, то есть реально страна откроется лишь ко второй половине августа — сентябрю. Турсезон в это время уже будет подходить к концу, — заключил он.

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Скажется на спросе также и то, что полеты в Турцию разрешили всего трем регионам — Москве, Петербургу и Ростову-на-Дону. Еще одним фактором станет стоимость перелетов, которая пока сильно выше, чем в прошлом году, пояснил Юрий Барзыкин.

Встречный поток

Возобновление авиасообщения между РФ и Турцией будет способствовать укреплению экономических связей, в частности, притоку инвестиций, заявил «Известиям» депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз. По его словам, не только россияне заинтересованы в турецком побережье — поток будет двусторонним, но из Турции в РФ в основном поедут не туристы, а бизнесмены.

— Предприниматели из Турции ждут возобновления полетов в Россию, чтобы вернуться к бизнес-проектам, запущенным в РФ. Решать вопросы «на земле» проще, чем делать это по видеосвязи, — отметил политик.

Объем взаимных инвестиций РФ и Турции превышает $20 млн. Анкара в прошлом году стала пятым крупнейшим внешнеторговым партнером РФ.

В апреле 2019 года по итогам переговоров лидеров двух стран был создан российско-турецкий инвестфонд объемом около $1 млрд. По оценке президента РФ Владимира Путина, в ближайшей перспективе фонд может привлечь еще около $5 млрд.

Иностранцы, которые прилетят в Россию из Турции, а также Великобритании и Танзании, должны иметь при себе результаты теста на COVID-19, полученные не более чем за три дня до прибытия в РФ, отметили ранее в Роспотребнадзоре. Если этих анализов нет, иностранцам следует пройти их уже у нас — в течение трех дней с момента въезда.

Эльнар Байназаров

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