Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 июляПервый волейбольный матч, начало фестиваля молодежи и студентов, похороны Владимира Высоцкого и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие снимки на тему семьи
16Как выглядят самые смешные снимки животных
08:00 (мск), источник: Lenta.Ru

«В СССР люди взрослели рано»

Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?

Источник: РИА "Новости"

На днях в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о молодежной политике. Помимо прочего, он предполагает повышение определения возраста молодежи до 35 лет, тогда как сейчас к этой возрастной категории относят граждан от 14 до 30 лет. Именно для них действуют многие федеральные программы, в том числе входящие в национальные проекты. «Лента.ру» рассказывает о том, зачем вообще нужны такие критерии и как на самом деле чувствуют себя сегодняшние 30−35-летние жители страны.

Российское законодательство дает достаточно широкую трактовку термину «молодежь» — сейчас человека считают представителем этой возрастной группы, если ему от 14 до 30 лет. «Этот пережиток идет еще с советских времен, когда в 14 лет люди вступали в Комсомол и пребывали в нем до 28 лет», — объясняет врач-психиатр Вячеслав Тарасов, специализирующийся на проблемах массового сознания.

То есть в СССР предельным возрастом молодежи был рубеж в 28 лет. В Советском Союзе критерием его определения были исключительно социальные функции.
Вячеслав Тарасов
врач-психиатр

В СССР в 7 лет дети вступали в октябрята, в 9-летнем возрасте они могли стать пионерами, а с 14 лет становились комсомольцами. К этому социальному рубежу было привязано многое. В 14 лет начиналась уголовная ответственность по ряду статей, тогда же человек получал комсомольский билет, тогда же в СССР молодые люди могли работать (с разрешения родителей и комиссии по делам несовершеннолетних).

Читайте также
Социологи выяснили, что «привязывает» молодежь к городу

«Эта социальная периодизация имела наполнение. Она приводила к наличию определенных социальных прав. Эти вещи подразумевали наделение подрастающего поколения правами и обязанностями», — продолжает Тарасов.

Он приводит факты, которые, по его мнению, должны подтверждать, что взросление человека в СССР и России всегда происходило рано. Тарасов предлагает рассмотреть время Гражданской и Отечественной войн. «У нас забытые всеми были пионеры-герои, дети, которым было 10−13 лет, они брали на себя ответственность — даже неприлично приводить пример, но давайте возьмем “Молодую гвардию”. Ребятам было по 14−18 лет, но они уже боролись с немецко-фашистскими агрессорами, отдавая самое дорогое, что у них было — жизнь — за свободу и независимость нашей Родины», — рассуждает психиатр.

Теперь же молодежью предлагают сделать и 35-летних.

Тарасов напоминает, что в 35 лет человек является полностью сформировавшейся личностью с «определенными достижениями». А поскольку получение высшего образования заканчивается к 23−24 годам, он и предлагает считать именно этот возраст предельным для представителей молодежи.

Впрочем, далеко не все специалисты настолько категоричны. Социолог Владимир Загребин отмечает, что в современном обществе процесс профессионального обучения, который во все времена считался периодом подготовки к взрослой жизни, становится практически непрерывным и весьма долговременным, а значит, и состояние «молодости» становится все более протяженным во времени.

Читайте также
«Всегда готов!» Что и почему запрещалось пионерам Советского Союза?

По его словам, сейчас видны процессы определенной инфантилизации молодых людей, поскольку они все дольше самоопределяются и «формируются» в профессии, а также значительно позже вступают в официальные брачные отношения и обзаводятся детьми. «Это, в частности, находит отражение в том, что некоторые национальные молодежные проекты несколько “продлевают” период молодости, рассматривая в качестве представителей молодого поколения лиц в возрасте до 35 лет», — отмечает социолог.

Таким образом, тому, что молодые люди становятся все более инфантильными, есть вполне логичное обоснование. Со временем общество становится более защищенным, почти каждый человек может позволить себе поступить в высшее учебное заведение и не вынужден так часто, как раньше, идти работать в 14 лет, чтобы прокормить себя и родных. Продолжительность жизни растет, а значит, и деторождение и образование новой ячейки общества можно отложить на потом.

И 35 лет — это далеко не предел. По классификации Всемирной организации здравоохранения, принятой в 2014 году, молодым считается возраст от 25 до 44 лет.

Конечно, в любой классификации важна точка отсчета — какой цели мы хотим достичь, выделяя ту или иную группу людей. Как объясняет Тарасов, по его мнению, такое понятие должно быть «физиологически обоснованно» либо нести какое-то значение с точки зрения становления прав и обязанностей личности.

Новость
Рожденные в 2000-м: чем живут и о чем мечтают первые люди нового тысячелетия

Чтобы понять, как себя чувствуют люди от 30 до 35 лет, «Лента.ру» провела небольшой нерепрезентативный опрос: причисляют ли они себя к молодежи и почему.

И большинство из них практически без раздумий заявили, что чувствуют себя молодыми людьми. При этом само слово «молодежь» многих раздражает.

«Считаю себя молодым. От слова “молодежь” тошнит, однако чувствую культурную дистанцию с поколением 18−25», — пишет 33-летний Емельян.

«Мне 37, я считаю себя молодой, но никогда не назовусь молодежью, потому что молодежь — это как в “Википедии”: “Переход от детства и юности к социальной ответственности”. Я чувствую себя достаточно зрелой и социально ответственной!» — подтверждает Ольга.

Виктории 30 лет и, как говорит она, ей «очень нравится этот возраст». «Выгляжу и одеваюсь, как молодежь, многие интересы у меня молодежные. Иногда могу вообще включить маленькую девочку, попрыгать и похлопать в ладоши, например. Боюсь закостенеть и начать отрицать новое, застрять в прошлом и стать его пережитком. Хочется всегда быть молодой, прогрессивной, умной», — признается она.

Новость
Что влияет на судьбу человека: 5 значимых факторов из детства

Сергей, которому 32 года, до сих пор предпочитает причислять себя к молодежи, потому что «через эту призму намного проще смотреть на мир и отвечать на вопрос “что я могу”». Еще, по его словам, будучи условным «молодым человеком», он может носить ту одежду, которую хочет, а не ту, которую, по мнению общества, ему якобы следует носить. «А еще пиво без паспорта не продают, как тут не причислять», — смеется он.

34-летняя женщина, представившаяся «девочкой Дашей», приводит четыре пункта, согласно которым считает себя принадлежащей к категории «молодежь»:

1) Не выгляжу «тетенькой», даже несмотря на то что я человек основательной, а не худощавой комплекции.
2) Из «немолодежных» интересов только, пожалуй, вязание и садоводство, и то не в такой форме, как у «немолодежи».
3) Я все еще слушаю тяжелую музыку, а теперь и голову крашу в два цвета.
4) Ненавижу «немолодежные», «солидные» шмотки, считаю, что они мне не идут.

Но есть и немало тех людей в диапазоне от 30 до 35 лет, которые молодежью себя не считают. Причины для этого зачастую субъективные. Так, 32-летний Антон безапелляционно заявляет, что молодость — это как в законодательстве записано, до 30 лет. А дальше следует «младший средний возраст».

Читайте также
Уставшие от карантина миллениалы и зумеры стали проблемой для сдерживания пандемии

Он легко называет маркеры, которые позволяют ему отделить себя от молодых людей: он не сидел в соцсетях в детстве, он пережил (и это, определенно, для него существенная веха) кризис 2008 года, а для молодежи «ковидный кризис» — первая глобальная проблема.

30-летний Роман, впрочем, вообще не видит особой разницы между собой 25-летним и нынешним. При этом он поддерживает инициативу поднятия возраста молодежи до 35 лет. «Увеличилась продолжительность жизни, увеличился возраст вступления в брак, у людей другие приоритеты, они дольше сохраняют для себя возможность меняться и большую часть времени своей жизни готовы посвящать развлечениям и поиску подходящего им занятия», — поясняет он свою точку зрения.

Психиатр Вячеслав Тарасов считает, что он угадал смысл инициативы, который сводится прежде всего к тому, чтобы включить как можно больше людей в молодежные программы соцподдержки. Впрочем, Тарасов не особо верит в то, что в этом есть какая-то необходимость.

Если он в 35 не умеет деньги зарабатывать. Неужели они думают, что если они его в какую-то льготную ипотечную программу запихнут, то он сразу начнет зарабатывать?
Вячеслав Тарасов
психиатр

Молодежная политика в национальных проектах

В России до 2024 года планируется реализовать национальный проект «Образование» с общим бюджетом 784,5 миллиарда рублей. В него входит федеральный проект «Молодые профессионалы», в рамках которого проводится модернизация профессионального образования с помощью введения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. На эти цели предусмотрено 156,3 миллиарда. К 2024 году планируется создать сети из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 500 мастерских с современным оборудованием.

Михаил Карпов

Путин рассказал о поддержке талантливой молодежи
Во время загрузки произошла ошибка.
08:48 (мск)© Ньюстюб
 Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
Осы свили улей в диване россиян. Фото
Дегтярев объяснил отказ выйти к протестующим работой
В России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Ученые назвали самую надежную маску от коронавируса
Какие льготы положены предпенсионерам
К Земле приближается астероид размером с футбольное поле
Просроченные аппараты ИВЛ привели к арестам
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Россияне скупают неочевидные гаджеты За несколько месяцев дома всем резко захотелось заняться спортом
Авто
Дорога к морю: как добраться без приключений Авто Mail.ru отвечает на самые частые вопросы о том, как добраться до черноморского побережья на автомобиле без штрафов и ДТП. Рассказываем о документах, правилах буксировки прицепа и о самых частых нарушениях
Кино
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ» Звезды поздравили всех, кто окончил школу в 2020 году
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Главные признаки, что у вас в роду были дворяне
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Не забыли эту актрису? А вот какая она сегодня
Леди
Рыжему из «Иванушек» – 50! Как он выглядит и чем занимается 26 июля исполняется 50 лет Андрею Григорьеву-Аполлонову. Большинству россиян он известен, как рыжий певец группы «Иванушки International».
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь