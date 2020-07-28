08:00 (мск), источник: Lenta.Ru
«В СССР люди взрослели рано»
Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
На днях в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о молодежной политике. Помимо прочего, он предполагает повышение определения возраста молодежи до 35 лет, тогда как сейчас к этой возрастной категории относят граждан от 14 до 30 лет. Именно для них действуют многие федеральные программы, в том числе входящие в национальные проекты. «Лента.ру» рассказывает о том, зачем вообще нужны такие критерии и как на самом деле чувствуют себя сегодняшние 30−35-летние жители страны.
Российское законодательство дает достаточно широкую трактовку термину «молодежь» — сейчас человека считают представителем этой возрастной группы, если ему от 14 до 30 лет. «Этот пережиток идет еще с советских времен, когда в 14 лет люди вступали в Комсомол и пребывали в нем до 28 лет», — объясняет
То есть в СССР предельным возрастом молодежи был рубеж в 28 лет. В Советском Союзе критерием его определения были исключительно социальные функции.
В СССР в 7 лет дети вступали в октябрята, в 9-летнем возрасте они могли стать пионерами, а с 14 лет становились комсомольцами. К этому социальному рубежу было привязано многое. В 14 лет начиналась уголовная ответственность по ряду статей, тогда же человек получал комсомольский билет, тогда же в СССР молодые люди могли работать (с разрешения родителей и комиссии по делам несовершеннолетних).
«Эта социальная периодизация имела наполнение. Она приводила к наличию определенных социальных прав. Эти вещи подразумевали наделение подрастающего поколения правами и обязанностями», — продолжает Тарасов.
Он приводит факты, которые, по его мнению, должны подтверждать, что взросление человека в СССР и России всегда происходило рано. Тарасов предлагает рассмотреть время Гражданской и Отечественной войн. «У нас забытые всеми были
Теперь же молодежью предлагают сделать и 35-летних.
Впрочем, далеко не все специалисты настолько категоричны. Социолог Владимир Загребин отмечает, что в современном обществе процесс профессионального обучения, который во все времена считался периодом подготовки к взрослой жизни, становится практически непрерывным и весьма долговременным, а значит, и состояние «молодости» становится все более протяженным во времени.
По его словам, сейчас видны процессы определенной инфантилизации молодых людей, поскольку они все дольше самоопределяются и «формируются» в профессии, а также значительно позже вступают в официальные брачные отношения и обзаводятся детьми. «Это, в частности, находит отражение в том, что некоторые национальные молодежные проекты несколько “продлевают” период молодости, рассматривая в качестве представителей молодого поколения лиц в возрасте до 35 лет», — отмечает социолог.
Таким образом, тому, что молодые люди становятся все более инфантильными, есть вполне логичное обоснование. Со временем общество становится более защищенным, почти каждый человек может позволить себе поступить в высшее учебное заведение и не вынужден так часто, как раньше, идти работать в 14 лет, чтобы прокормить себя и родных. Продолжительность жизни растет, а значит, и деторождение и образование новой ячейки общества можно отложить на потом.
Конечно, в любой классификации важна точка отсчета — какой цели мы хотим достичь, выделяя ту или иную группу людей. Как объясняет Тарасов, по его мнению, такое понятие должно быть «физиологически обоснованно» либо нести
Чтобы понять, как себя чувствуют люди от 30 до 35 лет, «Лента.ру» провела небольшой нерепрезентативный опрос: причисляют ли они себя к молодежи и почему.
И большинство из них практически без раздумий заявили, что чувствуют себя молодыми людьми. При этом само слово «молодежь» многих раздражает.
«Считаю себя молодым. От слова “молодежь” тошнит, однако чувствую культурную дистанцию с поколением 18−25», — пишет 33-летний Емельян.
«Мне 37, я считаю себя молодой, но никогда не назовусь молодежью, потому что молодежь — это как в “Википедии”: “Переход от детства и юности к социальной ответственности”. Я чувствую себя достаточно зрелой и социально ответственной!» — подтверждает Ольга.
Виктории 30 лет и, как говорит она, ей «очень нравится этот возраст». «Выгляжу и одеваюсь, как молодежь, многие интересы у меня молодежные. Иногда могу вообще включить маленькую девочку, попрыгать и похлопать в ладоши, например. Боюсь закостенеть и начать отрицать новое, застрять в прошлом и стать его пережитком. Хочется всегда быть молодой, прогрессивной, умной», — признается она.
Сергей, которому 32 года, до сих пор предпочитает причислять себя к молодежи, потому что «через эту призму намного проще смотреть на мир и отвечать на вопрос “что я могу”». Еще, по его словам, будучи условным «молодым человеком», он может носить ту одежду, которую хочет, а не ту, которую, по мнению общества, ему якобы следует носить. «А еще пиво без паспорта не продают, как тут не причислять», — смеется он.
34-летняя женщина, представившаяся «девочкой Дашей», приводит четыре пункта, согласно которым считает себя принадлежащей к категории «молодежь»:
1) Не выгляжу «тетенькой», даже несмотря на то что я человек основательной, а не худощавой комплекции.
2) Из «немолодежных» интересов только, пожалуй, вязание и садоводство, и то не в такой форме, как у «немолодежи».
3) Я все еще слушаю тяжелую музыку, а теперь и голову крашу в два цвета.
4) Ненавижу «немолодежные», «солидные» шмотки, считаю, что они мне не идут.
Но есть и немало тех людей в диапазоне от 30 до 35 лет, которые молодежью себя не считают. Причины для этого зачастую субъективные. Так, 32-летний Антон безапелляционно заявляет, что молодость — это как в законодательстве записано, до 30 лет. А дальше следует «младший средний возраст».
Он легко называет маркеры, которые позволяют ему отделить себя от молодых людей: он не сидел в соцсетях в детстве, он пережил (и это, определенно, для него существенная веха) кризис 2008 года, а для молодежи «ковидный кризис» — первая глобальная проблема.
30-летний Роман, впрочем, вообще не видит особой разницы между собой 25-летним и нынешним. При этом он поддерживает инициативу поднятия возраста молодежи до 35 лет. «Увеличилась продолжительность жизни, увеличился возраст вступления в брак, у людей другие приоритеты, они дольше сохраняют для себя возможность меняться и большую часть времени своей жизни готовы посвящать развлечениям и поиску подходящего им занятия», — поясняет он свою точку зрения.
Психиатр Вячеслав Тарасов считает, что он угадал смысл инициативы, который сводится прежде всего к тому, чтобы включить как можно больше людей в молодежные программы соцподдержки. Впрочем, Тарасов не особо верит в то, что в этом есть
Если он в 35 не умеет деньги зарабатывать. Неужели они думают, что если они его в
какую-тольготную ипотечную программу запихнут, то он сразу начнет зарабатывать?
В России до 2024 года планируется реализовать национальный проект «Образование» с общим бюджетом 784,5 миллиарда рублей. В него входит федеральный проект «Молодые профессионалы», в рамках которого проводится модернизация профессионального образования с помощью введения адаптивных,
Михаил Карпов