В Аргентине начали испытание на людях сыворотки от COVID-19

Эта уникальная разработка Аргентины, по словам телеканала, лечение опробуют на 242 пациентах. Сыворотка предназначена для больных в среднем и тяжелом состоянии. Первые результаты ученые надеются получить через три месяца.
Благодаря эффективности, продемонстрированной во время лабораторных испытаний, Национальное управление по контролю за лекарственными средствам, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) в пятницу одобрило тестирование этого лекарства на людях.
Сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам для блокировки или предотвращения распространения инфекции. По своему действию она напоминает препараты, используемые при укусах змей или скорпионов или же при риске заболевания столбняком и бешенством.
Исследования в июне прошлого года было показали, что гипериммунная сыворотка обладает нейтрализующей способностью в 50 раз выше, чем плазма выздоровевших от COVID-19 пациентов.
Разработки вакцины от коронавирусной инфекции ведутся параллельно в ряде стран мира, в числе которых Россия, США, Китай, Индия, Италия, Германия, Япония и другие.
22 июля
Позднее в тот же день министр здравоохранения Михаил Мурашко также заявил об эффективности первой российской вакцины от COVID-19, ее безопасность подтвердили.
Всего за время пандемии, по последним данным, в Аргентине подтверждено 162 526 случаев коронавирусной инфекции, скончались 2956 человек, выписаны из больниц 72 575 пациентов.