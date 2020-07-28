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03:29 (мск), источник: Известия

В Аргентине начали испытание на людях сыворотки от COVID-19

Аргентинские медики начали испытание на людях новой гипериммунной сыворотки против коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил телеканал TN.

Коронавирус COVID-19
04:44 (мск)В США началось массовое тестирование вакцины от коронавируса
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:24 MSK, 28.07
Инфицировано818 120+5 635
14.07
6248
15.07
6422
16.07
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Скончалось13 354+85
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16.07
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Выздоровело603 329+3 079
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Инфицировано16 407 225+207 429
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Скончалось651 966+4 056
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Выздоровело9 525 602+165 782
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Источник: РИА "Новости"

Эта уникальная разработка Аргентины, по словам телеканала, лечение опробуют на 242 пациентах. Сыворотка предназначена для больных в среднем и тяжелом состоянии. Первые результаты ученые надеются получить через три месяца.

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Благодаря эффективности, продемонстрированной во время лабораторных испытаний, Национальное управление по контролю за лекарственными средствам, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) в пятницу одобрило тестирование этого лекарства на людях.

Сыворотка представляет собой разновидность пассивной иммунизации, которая состоит в введении антител пациентам для блокировки или предотвращения распространения инфекции. По своему действию она напоминает препараты, используемые при укусах змей или скорпионов или же при риске заболевания столбняком и бешенством.

Исследования в июне прошлого года было показали, что гипериммунная сыворотка обладает нейтрализующей способностью в 50 раз выше, чем плазма выздоровевших от COVID-19 пациентов.

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Разработки вакцины от коронавирусной инфекции ведутся параллельно в ряде стран мира, в числе которых Россия, США, Китай, Индия, Италия, Германия, Япония и другие.

22 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме заявил, что в стране 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин. Четыре из них, по его словам, уже доказали свою безопасность.

Позднее в тот же день министр здравоохранения Михаил Мурашко также заявил об эффективности первой российской вакцины от COVID-19, ее безопасность подтвердили.

Всего за время пандемии, по последним данным, в Аргентине подтверждено 162 526 случаев коронавирусной инфекции, скончались 2956 человек, выписаны из больниц 72 575 пациентов.

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