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02:37 (мск), источник: Life.ru

Ученые назвали самую надежную маску от коронавируса

Для исследования была использована специально разработанная светодиодная система освещения и высокоскоростная камера.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:35 MSK, 28.07
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Источник: РИА "Новости"

Группа специалистов из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии выяснила, что лучше всего от коронавирусной инфекции защищает человека хирургическая маска. Об этом сообщает ScienceDaily.

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Как уточняется, в ходе исследования ученые сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты. Специалисты использовали специально разработанную светодиодную систему освещения и высокоскоростную камеру, чтобы можно было отследить процесс рассеивания микроскопических капель потенциальными носителями вируса CoViD-19.

В результате оказалось, что трехслойной хирургической маске лучше всего удалось сдерживать эти частицы.

При этом, как подчеркнули исследователи, даже один слой материи уменьшал количество распространявшихся капель вируса, однако двухслойные средства защиты были более эффективными.

Кроме того, на действие медицинских масок также влияет тип материала, дизайн, плотность прилегания к лицу и частота стирки.

Отмечается, что ученые рекомендуют делать маски самим, но при этом использовать не менее двух слоев ткани.

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